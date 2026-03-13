Firmele de pompe funebre pot scumpi înmormântările. Statul ar oferi mai mulți bani pentru ajutorul de deces

Adesea, costul serviciilor funerare este influențat de valoarea ajutorului de deces. Statul ar putea acorda mai mulți bani pentru familiile care pierd pe cineva apropiat, mai exact, peste 9.000 de lei, iar asta va crește și prețul serviciilor funerare.

Firmele de pompe funebre pot scumpi înmormântările

În proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care reprezintă anexă la buget, câștigul salarial mediu brut pe economie folosit în calcule este estimat la 9.192 de lei pe lună. Conform reglementărilor, ajutorul de deces se stabilește în fiecare an și nu poate avea o valoare mai mică decât acest câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

După intrarea în vigoare a legii, ajutorul de deces va fi de 9.192 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, cu 572 de lei mai mult decât în prezent. În situația decesului unui membru de familie al acestuia, ajutorul va fi 4.596 de lei, adică jumătate din această sumă. Înseamnă că statul va da cu 286 de lei mai mult față de suma actuală…citește continuarea pe ZDI.

Recomandările autorului: