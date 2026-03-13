MAE anunță că alți 96 de români au revenit în țară cu un zbor de repatriere organizat cu ajutorul Uniunii Europene

Alți 96 de cetățeni români s-au întors în țară vineri, din Muscat, cu ajutorul unui zbor de repatriere organizat de România prin capacitatea aeriană a rescEU, în cadrul Mecanismului european de protecție civilă (UCPM), a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit datelor centralizate de instituție, până în prezent peste 6.000 de români au fost repatriați din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

MAE anunță că alți 96 de români au revenit în țară

„Ministerul Afacerilor Externe anunță că vineri, 13 martie 2026, au fost repatriați 96 de cetățeni români, dintre care 21 de minori, 1 infant și 74 de adulți, din care 19 cazuri medicale și o femeie însărcinată, printr-un zbor operat de compania aeriană poloneză LOT, prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecție civilă, pe ruta Muscat – București.

La bordul aeronavei s-au aflat și 38 de cetățeni eligibili din statele membre UE și statele terțe participante la Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România, în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU după ce, în data de 9 martie, 273 de cetățeni români și 83 ai altor state UE au fost evacuați din Orientul Mijlociu prin intermediul a două zboruri operate de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunii Europene.

Este totodată al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecție Civilă”, se precizează într-un comunicat emis de MAE.

Peste 6.000 de români au revenit în țară în siguranță

MAE mai precizează că, până la acest moment, peste 6000 de cetățeni români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Dintre aceștia circa 3500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

Recomandările autorului: