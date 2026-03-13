Ion Cristoiu: „Cu cât războiul din Iran se lungește, cu atât Trump va plăti mai scump”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum prelungirea războiului din Iran îl va costa pe Trump și întreaga mișcare conservatoare scump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „De regulă, în America, războaiele declanșate de președinți sunt susținute și de republicani, și de democrați, sunt susținute de toți, inclusiv de presă. Câteva zile, o zi, două… Contează să nu se lungească. Faptul că ei imediat au sărit înseamnă că s-au bazat pe opinia publică. Și marea problemă este neliniștea și faptul că poate să coste toată mișcarea conservatoare.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum prelungirea războiului din Iran îl va costa pe Trump și întreaga mișcare conservatoare scump. Acesta a început prin a spune că mișcarea suveranistă se va termina dacă Trump pierde războiul din Iran. Jurnalistul susține că cel mai neliniștitor lucru a fost intervenția democraților imediat de după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.