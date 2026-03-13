Ion Cristoiu: „Cu cât războiul din Iran se lungește, cu atât Trump va plăti mai scump”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum prelungirea războiului din Iran îl va costa pe Trump și întreaga mișcare conservatoare scump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Mișcarea suveranistă s-ar termina de pe peste tot. Abia așteaptă… Cel mai neliniștitor lucru pentru Trump este faptul că în momentul în care el a declanșat războiul, democrații, la nici câteva ore distanță, au criticat foarte dur. De regulă, în America, războaiele declanșate de președinți sunt susținute și de republicani, și de democrați, sunt susținute de toți, inclusiv de presă. Câteva zile, o zi, două… Contează să nu se lungească. Faptul că ei imediat au sărit înseamnă că s-au bazat pe opinia publică. Și marea problemă este neliniștea și faptul că poate să coste toată mișcarea conservatoare. Trump nu are cum să piardă războiul. Cu cât se lungește mai mult războiul, cu atât pe Trump o să îl coste mai mult. În noiembrie 1939, Uniunea Sovietică a pornit război împotriva Finlandei, pe ideea că într-o săptămână îi termină. A durat 4 luni, dar a câștigat. Orice întârziere te costă… Războiul ruso-finlandez nu a afectat pe nimeni. Războiul din Iran este într-o zonă în care nimeni nu e sigur. Nu poți paria pe nimeni!”, a explicat jurnalistul.