Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă american „Golden Dome”, proiectul strategic al lui Trump

Mihai Tănase
13 mart. 2026, 09:12, Știri externe
Guvernul de la Tokyo ar putea anunța curând participarea la sistemul american de apărare antirachetă Golden Dome, în cadrul întâlnirii dintre premierul Sanae Takaichi și președintele Donald Trump, programată pe 19 martie la Washington.

Japonia este pregătită să se alăture proiectului american de apărare antirachetă Golden Dome, o inițiativă strategică promovată de președintele Donald Trump. Anunțul ar urma să fie făcut de șefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, în timpul vizitei sale la Washington, programată pentru 19 martie, scrie Eurasiantimes.com.

Potrivit cotidianului nipon Yomiuri, care citează mai multe surse guvernamentale sub protecția anonimatului, premierul japonez intenționează să discute direct cu liderul de la Casa Albă despre implicarea Tokyo în acest proiect militar.

Golden Dome este prezentat de Washington drept un scut antirachetă de ultimă generație, menit să protejeze Statele Unite și aliații săi de amenințări aeriene. Sistemul ar urma să combine interceptoare avansate cu senzori spațiali capabili să detecteze și să neutralizeze atacurile din aer.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, declara anul trecut că noul sistem va „proteja progresiv națiunea noastră de atacurile aeriene ale oricărui inamic”.

Răspunsul lui Trump la armele hipersonice dezvoltate de China și Rusia

Potrivit informațiilor publicate de presa japoneză, cooperarea dintre Tokyo și Washington ar include dezvoltarea comună a unor interceptoare moderne și a unei rețele de sateliți capabile să detecteze și să intercepteze planoarele hipersonice. Aceste vehicule hipersonice, cunoscute sub denumirea de HGV, sunt dezvoltate de China și Rusia și pot atinge viteze de cel puțin Mach 5, adică de cinci ori viteza sunetului, ceea ce le face extrem de dificil de interceptat cu sistemele actuale de apărare.

Participarea Japoniei la proiectul Golden Dome ar avea ca obiectiv consolidarea propriilor capacități de autoapărare, într-un context regional tot mai tensionat.

În ultimii ani, Tokyo a început să își relaxeze poziția pacifistă tradițională, adoptată după al Doilea Război Mondial. Autoritățile japoneze urmăresc acum dezvoltarea unor capacități de contraatac și o întărire semnificativă a apărării. În decembrie, guvernul japonez a aprobat un buget militar record pentru anul fiscal care începe la 1 aprilie. Documentul prevede cheltuieli de apărare de aproximativ 9.000 de miliarde de yeni, echivalentul a circa 49 de miliarde de euro.

