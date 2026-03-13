Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Lumea a trecut prin 3 isterii – pandemie și 2 războaie. Până la pandemie am trăit normal”

Ion Cristoiu: „Lumea a trecut prin 3 isterii – pandemie și 2 războaie. Până la pandemie am trăit normal”

Andrei Rosz
13 mart. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Lumea a trecut prin 3 isterii - pandemie și 2 războaie. Până la pandemie am trăit normal”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum lumea a trecut prin 3 isterii, o pandemie și 2 războaie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „S-a trecut prin trei isterii. Noi, până la pandemie, am trăit normal. Sigur, cu schimbări, cu scandal, dar normal. După a venit o isterie care a fost… Adică a venit un moment de neliniște, e ceva în neregulă cu lumea. După asta a venit imediat, într-o noapte a dispărut virusul și a venit războiul din Ucraina.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum lumea a trecut prin 3 isterii, o pandemie și 2 războaie. Acesta a început prin a spune că noi am trăit normal până la venirea pandemiei. Acela a fost momentul în care lumea a simțit un moment de neliniște. Jurnalistul susține că oamenii și-au dat seama că ceva e în neregulă cu lumea. Ironic, acesta susține că a dispărut virusul peste noapte și a început războiul din Ucraina. La 4 ani distanță, a început și războiul din Iran. Cristoiu susține că ceva arde în interiorul lumii.

„S-a trecut prin trei isterii. Așa, fără să fi avut război… Deci în ce constă un război? Presupunând că tu ești la București și ăia sunt la Stalingrad. E război. Adică pleacă ăla, pleacă cineva din familie… Bun! Noi, până la pandemie, am trăit normal. Sigur, cu schimbări, cu scandal, dar normal. După a venit o isterie care a fost… Adică a venit un moment de neliniște, e ceva în neregulă cu lumea. După asta a venit imediat, într-o noapte a dispărut virusul și a venit războiul din Ucraina. Nici ăla nu era… Eu încă o dată spun. Politicienii ar trebui să fie mult mai atenți la starea de spirit. Dar la nivelul omului simplu, acesta crede că e război. Adică nu poți, cum să zic, să te ridici împotriva oamenilor… Bun și după asta a început această poveste din Iran, care trebuia să dureze puțin. A durat, mai durează, se lungește… Și chiar dacă, așa cum s-a întâmplat și cu războiul ruso-finlandez, până la urmă îi turtesc americanii… E ceva, arde undeva.”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Cu cât războiul din Iran se lungește, cu atât Trump va plăti mai scump”
09:00
Ion Cristoiu: „Cu cât războiul din Iran se lungește, cu atât Trump va plăti mai scump”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”
08:00
Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”
07:30
Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ar putea să folosească aceeași tactică și votul Parlamentului și pentru potențiala umbrelă nucleară franceză”
07:30
Dan Dungaciu: „Ar putea să folosească aceeași tactică și votul Parlamentului și pentru potențiala umbrelă nucleară franceză”
EXCLUSIV Valentin Stan: Macron nu partajează puterea nucleară, el va decide ce se întâmplă cu armele nucleare pe care le-ar împrăștia prin Europa
06:30
Valentin Stan: Macron nu partajează puterea nucleară, el va decide ce se întâmplă cu armele nucleare pe care le-ar împrăștia prin Europa
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul dacă răspundea unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare SUA
06:00
Valentin Stan: Iranul dacă răspundea unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare SUA
Mediafax
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Digi24
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?
Ce se întâmplă doctore
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O marcă românească de electronice a lansat o nouă mașină de oraș
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de mulți dinți poate avea un om?
FLASH NEWS Macron anunță prima moarte în rândul armatei franceze în luptele din Orientul Mijlociu. Un subofițer, ucis în Irak. „Este inacceptabil”
11:10
Macron anunță prima moarte în rândul armatei franceze în luptele din Orientul Mijlociu. Un subofițer, ucis în Irak. „Este inacceptabil”
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 9,3%. Energia electrică continuă să fie campioana scumpirilor
11:10
INS: Rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 9,3%. Energia electrică continuă să fie campioana scumpirilor
CONTROVERSĂ Soțul Oanei Țoiu, finanțat din bani europeni. Ce suma uriașă a primit ONG-ul lui Ciprian Stănescu pentru „digitalizare”
11:05
Soțul Oanei Țoiu, finanțat din bani europeni. Ce suma uriașă a primit ONG-ul lui Ciprian Stănescu pentru „digitalizare”
UTILE Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”
10:48
Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”
FLASH NEWS După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei
10:43
După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei
Gândul de Vreme Temperaturile cresc vertiginos. Unde se vor înregistra și 20 de grade în acest weekend. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:38
Temperaturile cresc vertiginos. Unde se vor înregistra și 20 de grade în acest weekend. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe