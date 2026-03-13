Ion Cristoiu: „Lumea a trecut prin 3 isterii – pandemie și 2 războaie. Până la pandemie am trăit normal”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum lumea a trecut prin 3 isterii, o pandemie și 2 războaie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum lumea a trecut prin 3 isterii, o pandemie și 2 războaie. Acesta a început prin a spune că noi am trăit normal până la venirea pandemiei. Acela a fost momentul în care lumea a simțit un moment de neliniște. Jurnalistul susține că oamenii și-au dat seama că ceva e în neregulă cu lumea. Ironic, acesta susține că a dispărut virusul peste noapte și a început războiul din Ucraina. La 4 ani distanță, a început și războiul din Iran. Cristoiu susține că ceva arde în interiorul lumii.
„S-a trecut prin trei isterii. Așa, fără să fi avut război… Deci în ce constă un război? Presupunând că tu ești la București și ăia sunt la Stalingrad. E război. Adică pleacă ăla, pleacă cineva din familie… Bun! Noi, până la pandemie, am trăit normal. Sigur, cu schimbări, cu scandal, dar normal. După a venit o isterie care a fost… Adică a venit un moment de neliniște, e ceva în neregulă cu lumea. După asta a venit imediat, într-o noapte a dispărut virusul și a venit războiul din Ucraina. Nici ăla nu era… Eu încă o dată spun. Politicienii ar trebui să fie mult mai atenți la starea de spirit. Dar la nivelul omului simplu, acesta crede că e război. Adică nu poți, cum să zic, să te ridici împotriva oamenilor… Bun și după asta a început această poveste din Iran, care trebuia să dureze puțin. A durat, mai durează, se lungește… Și chiar dacă, așa cum s-a întâmplat și cu războiul ruso-finlandez, până la urmă îi turtesc americanii… E ceva, arde undeva.”, a explicat jurnalistul.