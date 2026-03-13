Ion Cristoiu: „Lumea a trecut prin 3 isterii – pandemie și 2 războaie. Până la pandemie am trăit normal”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum lumea a trecut prin 3 isterii, o pandemie și 2 războaie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „S-a trecut prin trei isterii. Noi, până la pandemie, am trăit normal. Sigur, cu schimbări, cu scandal, dar normal. După a venit o isterie care a fost… Adică a venit un moment de neliniște, e ceva în neregulă cu lumea. După asta a venit imediat, într-o noapte a dispărut virusul și a venit războiul din Ucraina. ”

