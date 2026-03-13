Serbia recunoaște că are rachete supersonice chinezești montate pe avioanele rusești MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO

Președintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat că Serbia deține rachete de croazieră supersonice chinezești, după apariția unor imagini cu aceste arme montate pe avioane MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a recunoscut că armata sârbă deține rachete de croazieră sol-sol supersonice fabricate în China, după ce fotografii cu aceste arme au apărut online. Imaginile, distribuite pe rețelele sociale și pe bloguri specializate în apărare, arată ceea ce experții cred că sunt rachete CM-400AKG montate pe avioane de vânătoare MiG-29 de fabricație rusească, potrivit Scmp.com.

Întrebat despre aceste imagini într-o emisiune la televiziunea națională sârbă, liderul de la Belgrad a confirmat existența armamentului, fără a oferi detalii suplimentare.

„Deţinem lucruri pe care nu le arătăm. Avem un număr important şi vom avea şi mai multe ca acestea”, a declarat Vucic.

Liderul sârb a adăugat că sistemele sunt „extrem de scumpe” și „extrem de eficiente”.

Experții în domeniul militar consideră că racheta CM-400AKG, considerată o versiune de export a rachetei chinezești YJ-12, ar putea atinge viteze apropiate de cele hipersonice.

Reacția statelor NATO din regiune

Amintim că Serbia, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, este una dintre puținele țări din Balcanii de Vest care nu face parte din NATO.

În ultimii ani, Belgradul a investit masiv în modernizarea armatei, argumentând că acest lucru este necesar pentru a-și păstra neutralitatea militară. Printre cele mai importante achiziții recente se numără contractul pentru 12 avioane de vânătoare Rafale, produse în Franța, în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de euro.

În paralel, Serbia menține relații militare strânse și cu Rusia, de la care a cumpărat în trecut echipamente și sisteme de armament.

Apariția imaginilor cu noile rachete montate pe avioane sârbe a stârnit îngrijorări în regiune, mai ales în statele provenite din fosta Iugoslavie. Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a anunțat că va alerta NATO cu privire la „acest tip de armament, nou în arsenalul armatei sârbe”.

Președintele Aleksandar Vucic a subliniat că Serbia dorește să mențină relații bune cu NATO.

„Tot ceea ce facem are ca scop apărarea ţării noastre”, a spus liderul sârb.

