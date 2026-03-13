Prima pagină » Știri externe » Serbia recunoaște că are rachete supersonice chinezești montate pe avioanele rusești MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO

Serbia recunoaște că are rachete supersonice chinezești montate pe avioanele rusești MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO

Mihai Tănase
13 mart. 2026, 10:09, Știri externe
Serbia recunoaște că are rachete supersonice chinezești montate pe avioanele rusești MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO

Președintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat că Serbia deține rachete de croazieră supersonice chinezești, după apariția unor imagini cu aceste arme montate pe avioane MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a recunoscut că armata sârbă deține rachete de croazieră sol-sol supersonice fabricate în China, după ce fotografii cu aceste arme au apărut online. Imaginile, distribuite pe rețelele sociale și pe bloguri specializate în apărare, arată ceea ce experții cred că sunt rachete CM-400AKG montate pe avioane de vânătoare MiG-29 de fabricație rusească, potrivit Scmp.com.

Întrebat despre aceste imagini într-o emisiune la televiziunea națională sârbă, liderul de la Belgrad a confirmat existența armamentului, fără a oferi detalii suplimentare.

„Deţinem lucruri pe care nu le arătăm. Avem un număr important şi vom avea şi mai multe ca acestea”, a declarat Vucic.

Liderul sârb a adăugat că sistemele sunt „extrem de scumpe” și „extrem de eficiente”.

Experții în domeniul militar consideră că racheta CM-400AKG, considerată o versiune de export a rachetei chinezești YJ-12, ar putea atinge viteze apropiate de cele hipersonice.

Reacția statelor NATO din regiune

Amintim că Serbia, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, este una dintre puținele țări din Balcanii de Vest care nu face parte din NATO.

În ultimii ani, Belgradul a investit masiv în modernizarea armatei, argumentând că acest lucru este necesar pentru a-și păstra neutralitatea militară. Printre cele mai importante achiziții recente se numără contractul pentru 12 avioane de vânătoare Rafale, produse în Franța, în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de euro.

În paralel, Serbia menține relații militare strânse și cu Rusia, de la care a cumpărat în trecut echipamente și sisteme de armament.

Apariția imaginilor cu noile rachete montate pe avioane sârbe a stârnit îngrijorări în regiune, mai ales în statele provenite din fosta Iugoslavie. Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a anunțat că va alerta NATO cu privire la „acest tip de armament, nou în arsenalul armatei sârbe”.

Președintele Aleksandar Vucic a subliniat că Serbia dorește să mențină relații bune cu NATO.

„Tot ceea ce facem are ca scop apărarea ţării noastre”, a spus liderul sârb.

Recomandarea autorului:

Un avion-cisternă american KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului. E al patrulea avion pierdut de SUA de la începutul războiului din Iran

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei
10:43
După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei
ANALIZA de 10 Va „incendia” Teheranul Caucazul de Sud? Marea miză a coridorului TRIPP, frustrările Iranului și loviturile cu drone din Azerbaidjan. „Turcii și azerii ar putea activa clauza de apărare reciprocă”
10:00
Va „incendia” Teheranul Caucazul de Sud? Marea miză a coridorului TRIPP, frustrările Iranului și loviturile cu drone din Azerbaidjan. „Turcii și azerii ar putea activa clauza de apărare reciprocă”
ULTIMA ORĂ Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
09:28
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
APĂRARE Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă american „Golden Dome”, proiectul strategic al lui Trump
09:12
Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă american „Golden Dome”, proiectul strategic al lui Trump
CONTROVERSĂ „Companiile fantomă”. Firmele rusești plasate sub sancțiuni continuă să alimenteze „mașina de război” a Rusiei lui Putin. Contracte cu 6000 de exportatori străini, 4000 au sediul în China
09:00
„Companiile fantomă”. Firmele rusești plasate sub sancțiuni continuă să alimenteze „mașina de război” a Rusiei lui Putin. Contracte cu 6000 de exportatori străini, 4000 au sediul în China
ECONOMIE Valoarea netă a averii lui Trump a crescut cu 183% în ultimii doi ani, ajungând la circa 6.500.000.000 de dolari în 2026
08:42
Valoarea netă a averii lui Trump a crescut cu 183% în ultimii doi ani, ajungând la circa 6.500.000.000 de dolari în 2026
Mediafax
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Digi24
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?
Ce se întâmplă doctore
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O marcă românească de electronice a lansat o nouă mașină de oraș
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de mulți dinți poate avea un om?
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 9,3%. Energia electrică continuă să fie campioana scumpirilor
11:10
INS: Rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 9,3%. Energia electrică continuă să fie campioana scumpirilor
CONTROVERSĂ Soțul Oanei Țoiu, finanțat din bani europeni. Ce suma uriașă a primit ONG-ul lui Ciprian Stănescu pentru „digitalizare”
11:05
Soțul Oanei Țoiu, finanțat din bani europeni. Ce suma uriașă a primit ONG-ul lui Ciprian Stănescu pentru „digitalizare”
UTILE Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”
10:48
Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”
Gândul de Vreme Temperaturile cresc vertiginos. Unde se vor înregistra și 20 de grade în acest weekend. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:38
Temperaturile cresc vertiginos. Unde se vor înregistra și 20 de grade în acest weekend. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
EVENIMENT Panică în Argeș și Vâlcea după ce locuitorii au auzit mai multe bubuituri. Explicația Forțelor Aeriene Române
10:34
Panică în Argeș și Vâlcea după ce locuitorii au auzit mai multe bubuituri. Explicația Forțelor Aeriene Române
INEDIT Criză de râs în studioul Antena 3 CNN. Mircea Badea i-a dedicat o poezie pamflet mamei lui Bolojan. Finalul momentului liric s-a terminat în hohote
10:01
Criză de râs în studioul Antena 3 CNN. Mircea Badea i-a dedicat o poezie pamflet mamei lui Bolojan. Finalul momentului liric s-a terminat în hohote

Cele mai noi

Trimite acest link pe