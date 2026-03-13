Panică în Argeș și Vâlcea după ce locuitorii au auzit mai multe bubuituri. Explicația Forțelor Aeriene Române

Locuitorii din Argeș și Vâlcea au trecut prin momente de panică, joi seară, după ce au auzit zgomote foarte puternice și mai multe bubuituri. Speriați, aceștia au sunat la numărul de urgență 112.

Panicați din cauza sunetelor puternice și alimentați de contextul războaielor din Ucraina și Iran, unii locuitori din zonele Argeș și Vâlcea au crezut că are loc un conflict și în România.

Explicația Forțelor Aeriene Române

Ulterior, oamenii s-au liniștit după ce au aflat că zgomotele au fost provocate de exercițiile aeriene supersonice desfășurate de Româniea, SUA, Germania și Spania. Forțele Aeriene Române au oferit explicații și au precizat că în intervalul 9–16 martie 2026, aeronave românești și ale forțelor aliate, inclusiv tehnica dislocată la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, desfășoară zboruri de antrenament la joasă altitudine, precum și zboruri în regim supersonic.

„Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Germane, Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii (tehnica aliată, dislocată în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu) vor executa, în perioada 09.03 – 16.03.2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici, precum și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării. Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei. Aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie”, au transmis Forțele Aeriene Române.

