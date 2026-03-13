Ilie Bolojan a răspuns amenințărilor PSD: „Să inițieze moțiune de cenzură”

Premierul Ilie Bolojan a venit cu un răspuns pentru social democrați care acuză Guvernul că este principalul vinovat pentru neadoptarea bugetului pe 2026 până acum.

„Dacă un partid din coaliție nu este mulțumit are posibilitatea să inițieze moțiuni de cenzură”

Premierul a explicat că orice formațiune politică din coaliție are posibilitatea să inițieze moțiuni de cenzură sau să vină cu propuneri dacă este nemulțumită de modul în care funcționează Guvernul.

„Cea mai importantă miză pentru noi este să avem acest buget adoptat, unul responsabil, făcut în mod corect pentru România pentru că este baza funcționării țării noastre, un semnal pentru piețe, companii cu efecte economice importante, acesta este cel mai important lucru.

În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură să facă ceea ce consideră de cuviință, să facă propuneri, dacă vor apărea astfel de situații, sigur că putem discuta pe tema asta,

Indiferent de cine este premier și cine este în guvernare, trebuie să fim conștienți că stabilitatea politică, mai ales în astfel de vremuri, este un element important pentru că ea concură la nivelul dobânzilor pe care le plătește România, la nivelul împrumuturilor pe care le face, deci are și efecte economice, nu doar strategii politice”, a răspuns Ilie Bolojan.

