Prima pagină » Actualitate » Cetățeanul de onoare al Iașului a fost condamnat în Grecia. Acesta este acuzat că a furat milioane de euro de la săraci

Cetățeanul de onoare al Iașului a fost condamnat în Grecia. Acesta este acuzat că a furat milioane de euro de la săraci

13 mart. 2026, 08:49, Actualitate
Cetățeanul de onoare al Iașului a fost condamnat în Grecia. Acesta este acuzat că a furat milioane de euro de la săraci

Grecul Dimitrios Fourlemadis, condamnat pentru furt de la nevoiași, apare pe un mozaic din curtea celei mai importante instituții bisericești din Moldova – Ansamblul Mitropolitan din Iași. Fourlemadis, care deține, din 2001, și titlul de cetățean de onoare al Municipiului Iași, este așezat chiar în spatele Patriarhului Daniel.

Cetățeanul de onoare al Iașului a fost condamnat în Grecia. Acesta este acuzat că a furat milioane de euro de la săraci

Această ipostază amintește de un eveniment din 1996, atunci când la Iași au fost aduse din Grecia moaștele Sfântului Andrei, realizare creștină pentru care Fourlemadis și-a asumat o parte din merit.

Conform părintelui Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, „mozaicul aflat pe latura exterioară de vest a Catedralei Sfântului Gheorghe (vechea Catedrală mitropolitană) a fost realizat în anii 1999-2000 și el reproduce, practic, până la cel mai mic detaliu, o fotografie făcută cu prilejul aducerii la Iași, în perioada 12-19 octombrie 1996, a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, «ocrotitorul României». Așadar, mozaicul consemnează vizual acest moment istoric, în el regăsindu-se cei surprinși atunci de aparatul de fotografiat (…)”. Vezi continuarea pe ZDI…

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Soțul Oanei Țoiu, finanțat din bani europeni. Ce suma uriașă a primit ONG-ul lui Ciprian Stănescu pentru „digitalizare”
11:05
Soțul Oanei Țoiu, finanțat din bani europeni. Ce suma uriașă a primit ONG-ul lui Ciprian Stănescu pentru „digitalizare”
UTILE Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”
10:48
Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”
EVENIMENT Panică în Argeș și Vâlcea după ce locuitorii au auzit mai multe bubuituri. Explicația Forțelor Aeriene Române
10:34
Panică în Argeș și Vâlcea după ce locuitorii au auzit mai multe bubuituri. Explicația Forțelor Aeriene Române
INEDIT Criză de râs în studioul Antena 3 CNN. Mircea Badea i-a dedicat o poezie pamflet mamei lui Bolojan. Finalul momentului liric s-a terminat în hohote
10:01
Criză de râs în studioul Antena 3 CNN. Mircea Badea i-a dedicat o poezie pamflet mamei lui Bolojan. Finalul momentului liric s-a terminat în hohote
NEWS ALERT Ilie Bolojan a răspuns amenințărilor PSD: „Să inițieze moțiune de cenzură”
10:00
Ilie Bolojan a răspuns amenințărilor PSD: „Să inițieze moțiune de cenzură”
INEDIT Un cartier din Arad este terorizat de sunete care se aud noapte de noapte. Oamenii nu mai pot dormi: „Se aud sunete sinistre”
09:32
Un cartier din Arad este terorizat de sunete care se aud noapte de noapte. Oamenii nu mai pot dormi: „Se aud sunete sinistre”
Mediafax
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Digi24
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?
Ce se întâmplă doctore
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O marcă românească de electronice a lansat o nouă mașină de oraș
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de mulți dinți poate avea un om?
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 9,3%. Energia electrică continuă să fie campioana scumpirilor
11:10
INS: Rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 9,3%. Energia electrică continuă să fie campioana scumpirilor
FLASH NEWS După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei
10:43
După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei
Gândul de Vreme Temperaturile cresc vertiginos. Unde se vor înregistra și 20 de grade în acest weekend. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:38
Temperaturile cresc vertiginos. Unde se vor înregistra și 20 de grade în acest weekend. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
APĂRARE Serbia recunoaște că are rachete supersonice chinezești montate pe avioanele rusești MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO
10:09
Serbia recunoaște că are rachete supersonice chinezești montate pe avioanele rusești MiG-29. Dezvăluirea a stârnit reacții în regiune și atenția NATO
ANALIZA de 10 Va „incendia” Teheranul Caucazul de Sud? Marea miză a coridorului TRIPP, frustrările Iranului și loviturile cu drone din Azerbaidjan. „Turcii și azerii ar putea activa clauza de apărare reciprocă”
10:00
Va „incendia” Teheranul Caucazul de Sud? Marea miză a coridorului TRIPP, frustrările Iranului și loviturile cu drone din Azerbaidjan. „Turcii și azerii ar putea activa clauza de apărare reciprocă”
ULTIMA ORĂ Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
09:28
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția

Cele mai noi

Trimite acest link pe