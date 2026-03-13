Grecul Dimitrios Fourlemadis, condamnat pentru furt de la nevoiași, apare pe un mozaic din curtea celei mai importante instituții bisericești din Moldova – Ansamblul Mitropolitan din Iași. Fourlemadis, care deține, din 2001, și titlul de cetățean de onoare al Municipiului Iași, este așezat chiar în spatele Patriarhului Daniel.

Cetățeanul de onoare al Iașului a fost condamnat în Grecia. Acesta este acuzat că a furat milioane de euro de la săraci

Această ipostază amintește de un eveniment din 1996, atunci când la Iași au fost aduse din Grecia moaștele Sfântului Andrei, realizare creștină pentru care Fourlemadis și-a asumat o parte din merit.

Conform părintelui Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, „mozaicul aflat pe latura exterioară de vest a Catedralei Sfântului Gheorghe (vechea Catedrală mitropolitană) a fost realizat în anii 1999-2000 și el reproduce, practic, până la cel mai mic detaliu, o fotografie făcută cu prilejul aducerii la Iași, în perioada 12-19 octombrie 1996, a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, «ocrotitorul României». Așadar, mozaicul consemnează vizual acest moment istoric, în el regăsindu-se cei surprinși atunci de aparatul de fotografiat (…)”. Vezi continuarea pe ZDI…

Recomandarea autorului: