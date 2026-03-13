Prima pagină » Știri externe » Valoarea netă a averii lui Trump a crescut cu 183% în ultimii doi ani, ajungând la circa 6.500.000.000 de dolari în 2026

Valoarea netă a președintelui Donald Trump a crescut cu aproximativ 183% în ultimii doi ani, ajungând la circa 6,5 miliarde de dolari în 2026, creșterea este alimentată de investiții în criptomonede, media și imobiliare.

Averea președintelui Donald Trump a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani, ajungând la aproximativ 6,5 miliarde de dolari în 2026, potrivit celei mai recente liste a miliardarilor publicată de revista Forbes.

Estimările arată că valoarea netă a liderului de la Casa Albă a crescut cu aproximativ 183%, de la circa 2,3 miliarde de dolari la începutul anului 2024. Numai în ultimul an, averea sa ar fi crescut cu aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Forbes a realizat clasamentul anual al miliardarilor folosind prețurile acțiunilor și cursurile de schimb valabile la 1 martie 2026, luând în calcul active precum companii private, proprietăți imobiliare sau colecții de artă.

Criptomonedele, una dintre principalele surse ale creșterii averii

O mare parte din creșterea averii președintelui Donald Trump provine din investițiile în criptomonede. Liderul de la Casa Albă a promis în repetate rânduri că va transforma Statele Unite în „capitala mondială a criptomonedelor”.

Platforma World Liberty Financial, condusă de familia Trump, ar fi generat aproximativ 550 de milioane de dolari în ultimul an din vânzarea unor tokenuri digitale cunoscute sub numele de stablecoins. Potrivit Wall Street Journal, familia Trump ar încasa 75% din veniturile nete generate de aceste vânzări.

În ianuarie, Eric Trump, al doilea fiu al președintelui, a semnat un acord pentru vânzarea unei participații de 49% din World Liberty Financial către compania Aryam Investment, cu sediul în Abu Dhabi, pentru aproximativ 187 de milioane de dolari.

De asemenea, președintele Donald Trump a obținut câștiguri și din monedele meme $TRUMP și $MELANIA, proiecte crypto controversate care au atras atenția politicienilor democrați din Statele Unite. Succesul financiar al proiectelor crypto asociate familiei Trump a generat însă și critici din partea unor politicieni americani, care susțin că aceste investiții ar putea ridica probleme etice.

În aprilie anul trecut, senatorul Chris Murphy l-a acuzat pe liderul de la Casa Albă că „conduce o schemă de mituire pe ușa din spate, în care orice director executiv sau oligarh străin îi poate trimite bani în secret prin intermediul schemei sale cu monede criptografice, în schimbul unor favoruri”.

„Este cel mai mare scandal din istoria președinției”, a spus Murphy.

În replică, Donald Trump Jr. a respins acuzațiile într-o apariție la Newsmax, argumentând că implicarea familiei sale în industria criptomonedelor este benefică pentru Statele Unite.

„Este o chestiune de bun simț. Este bine pentru America. Este bine pentru democrație. Este fundamental important, iar dacă am avut critici… poate că nu ar fi trebuit să încercați să ne dați în judecată pentru nimic. Poate că nu ar fi trebuit să încercați să ne băgați la închisoare și ați fi putut păstra vechile sisteme așa cum erau.”, a spus Trump Jr.

În paralel, unele dintre activele imobiliare ale președintelui Donald Trump au cunoscut o apreciere semnificativă. Clubul Mar-a-Lago din Palm Beach este evaluat acum de Forbes la aproximativ 560 de milioane de dolari, de peste trei ori mai mult decât valoarea estimată în 2018.

