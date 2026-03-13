Un cartier din Arad este terorizat de sunete care se aud noapte de noapte. Oamenii nu mai pot dormi: „Se aud sunete sinistre”

Locuitorii unui cartier care nu se află departe de centrul Aradului sunt terorizați de șacali. Animalele sălbatice se apropie fără frică de case, iar noaptea scot sunete care dau fiori.

Cartierul din Arad terorizat de sunete sinistre, în fiecare noapte

O femeie chiar a dat nas în nas cu șacalii în timp ce își plimba câinele, iar părinții se tem tot mai mult pentru siguranța copiilor.

Sunt sunetele cu care locuitorii cartierului din Arad s-au obișnuit deja. În desișurile fostei pepiniere a orașului, care se află peste drum de casele lor, animalele și-au făcut culcuș, spun oamenii, relatează ProTV.

„Nu pot fi stăpâniți în oraș, pentru că legea interzice clar că nu se pot organiza vânători în oraș. Ei se înmulțesc în continuare și o să atace tot mai mult gospodăriile oamenilor, în special în cartierele limitrofe.” Spune Gabriel Buzna, președinte Asociație de vânători, potrivit sursei citate.

„În cazul în care se confirmă prezența șacalilor, se va interveni astfel încât animalele să fie îndepărtate în siguranță, în conformitate cu prevederile legale.”, relatează Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad.

Șacalul este o specie invazivă, foarte greu de vânat și imposibil de vânat în oraș. Numărul acestor animale sălbatice a crescut foarte mult în toată țara, în ultimii ani.

Recomandările autorului: