„Companiile fantomă”. Firmele rusești plasate sub sancțiuni continuă să alimenteze „mașina de război” a Rusiei lui Putin. Contracte cu 6000 de exportatori străini, 4000 au sediul în China

Publicația The Insider a identificat peste 6.000 de companii care încalcă în mod direct restricțiile internaționale prin comerțul cu întreprinderi rusești sancționate și furnizori din industria de apărare, profitând astfel de războiul din Ucraina. Peste 4.000 dintre acestea au sediul în China, în timp ce multe dintre celelalte sunt companii din Turcia și Emiratele Arabe Unite.

The Insider a analizat datele privind comerțul exterior al companiilor rusești pentru perioada 2024–2025 și a examinat transporturile care depășesc 10.000 de dolari.

Peste 6.000 de firme exportatoare străine

Lista compilată include doar care au putut fi identificate pe baza unor informații fragmentate.

The Insider a identificat câteva sute de entități rusești care au continuat să achiziționeze bunuri în străinătate după ce au fost plasate sub sancțiunile SUA, UE sau Marea Britanie.

Infograficul de mai jos prezintă cele mai mari entități, clasate după volumul exporturilor către Rusia.

Există companii rusești care nu au fost încă incluse pe listele de sancțiuni, deși „lucrează” cu industria de apărare a Rusiei

Aceste companii rusești sancționate au ignorat riscul de a-și expune partenerii străini, iar acești parteneri străini, la rândul lor, au ignorat riscul restricțiilor bancare, deoarece băncile, de obicei, nu privesc cu ochi buni tranzacțiile cu entități „vinovate”.

The Insider a identificat, de asemenea, companii rusești care nu au fost încă incluse pe listele de sancțiuni, dar care, conform datelor obținute din comerțul intern, au furnizat bunuri și servicii întreprinderilor din industria de apărare.

Aceste entități au revândut produse ale unor terți și au livrat, de asemenea, propriile bunuri fabricate din componente importate.

Majoritatea companiilor exportatoare își au sediul în China (aproximativ 4000, inclusiv entități cu sediul în Hong Kong), Turcia (aproximativ 300), Emiratele Arabe Unite (aproximativ 120) și India (60).

Împreună, acestea reprezintă două treimi din comerțul cu companiile sancționate și clienții din industria de apărare.

Motoare sunt potrivite pentru utilizarea pe drone militare mari

Potrivit The Insider, compania chineză Henan New Silk Road International Co., Ltd. a livrat peste 100 de motoare turboreactoare în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari companiei ruse sancționate Chipdevice LLC.

Cu o putere de împingere de 80 de kilograme, aceste motoare sunt potrivite pentru utilizarea pe drone militare mari (pentru comparație, puterea de împingere a dronelor Geran/Shahed este de aproximativ 40 de kilograme).

Producătorul produsului listat este o companie inexistentă, în timp ce vânzătorul chinez nu este încă supus sancțiunilor.

Uzina de Forjare și Mecanică Isetsky, care produce produse din titan, și-a mărit producția de aproape opt ori de la începutul războiului la scară largă.

Prin urmare, mai arată The Insider, este rezonabil să presupunem că întreprinderea s-a concentrat în principal pe producția pentru sectorul militar.

Uzina a achiziționat o presă hidraulică de forjare de mare viteză, împreună cu două manipulatoare de forjare și o mașină de încărcare – echipamente utilizate în producția de aliaje de titan pentru o gamă largă de operațiuni.

Cu toate acestea, furnizorul, Shanghai Yanghuang Trading Co., Ltd., nu este supus sancțiunilor.

Forjarea titanului este un proces industrial avansat, complicat de conductivitatea termică slabă a materialului. În sectorul apărării, această tehnologie este relevantă pentru fabricarea componentelor de blindaj pentru vehicule și echipamente individuale de protecție.

The Insider: „Turcia furnizează cele mai importante bunuri”

În timp ce China se află pe primul loc în ceea ce privește cantitatea de exportatori și volumul total al comerțului cu sectorul rus de apărare, liderul în ceea ce privește calitatea bunurilor importate de companiile rusești sancționate și de partenerii comerciali din industria de apărare este Turcia, se mai arată în analiza publicată de The Insider.

68% din exporturile turcești (prelucrarea metalelor, electronică non-consum, optică, echipamente pentru metalurgie și energie și instrumente de măsurare non-casnice) constau în echipamente de înaltă calitate fabricate în Europa, Japonia și Coreea de Sud.

De exemplu, furnizorii turci au livrat o mașină de frezat verticală — un centru de prelucrare CNC cu cinci axe fabricat de Leadwell CNC Machines — companiei rusești Mobula LLC, care vinde mașini-unelte către uzine militare.

Astfel de mașini sunt utilizate de concernul Kalashnikov, care produce arme de calibru mic și drone ZALA.

Soyuz Engineering, un alt furnizor rus din industria de apărare, a mers în Turcia pentru a cumpăra un nou centru de prelucrare verticală de înaltă performanță cu cinci axe – R5A.6, din linia Raffaello, fabricat de compania italiană Rema Control SRL.

Turcia a furnizat, de asemenea, sisteme italiene de testare automată a plăcilor cu circuite imprimate Seica PILOT V8 către Sovtest ATE LLC, care lucrează cu clienți din industria de apărare rusească.

Compania rusă JSC Ruspolymet a achiziționat prin intermediul Turciei un strung CNC vertical cu turelă, second-hand, cu două suporturi pentru scule și un cap de turelă (modelul TITAN SC 43).

Ruspolymet este un subcontractant obișnuit care furnizează inele de titan și oțel către uzina Votkinsk din Udmurtia, care are nevoie de inele metalice pentru producția de rachete Iskander, printre alte produse.

Revânzarea de echipamente occidentale de înaltă calitate către Rusia este o linie de afaceri foarte populară în Turcia.

De ce nu funcționează sancțiunile? Multe dintre aceste entități sunt create ca societăți-fantomă pentru a desfășura comerț cu Rusia

Sancțiunile specifice care includ pe lista neagră companiile individuale de revânzare nu pot produce un efect semnificativ, avertizează The Insider.

În schimb, ele duc doar la o mutare a exporturilor de la un jucător la altul.

Multe dintre aceste entități sunt create ca societăți-fantomă pentru a desfășura comerț cu Rusia.

Închiderea lor creează doar perturbări scurte.

Cu toate acestea, dacă autoritățile occidentale ar sancționa simultan mai mulți mii de furnizori ai industriei de apărare rusești, o astfel de mișcare ar putea provoca într-adevăr daune grave producției militare a Kremlinului.

În primul rând, sancțiunile impuse în cadrul unei astfel de abordări de masă ar afecta inevitabil nu doar companiile-fantomă, ci și firmele cu interese vitale în Statele Unite și Europa, stimulându-le să înceteze toate tranzacțiile cu contractorii din industria de apărare rusească.

În al doilea rând, sancțiunile radicale ar putea afecta semnificativ activitățile băncilor chineze și turcești – singurii actori de pe această piață care sunt de fapt capabili să oprească tranzacțiile dintre Rusia și furnizorii săi. Evaluându-și riscurile, băncile ar putea concluziona că profiturile obținute de clienții suspecți care tranzacționează cu Rusia nu merită riscul de a se confrunta ele însele cu sancțiuni.

În al treilea rând, mai notează The Insider, chiar dacă majoritatea vânzătorilor sunt mici companii-paravan intermediare, o abordare bazată pe sancțiuni în masă ar perturba considerabil lanțurile de aprovizionare, mai ales dacă noile liste de sancțiuni sunt adoptate mai repede decât pot fi reorganizate aceste lanțuri.

Chiar și cu utilizarea companiilor-paravan, redirecționarea aprovizionării către alte entități juridice necesită timp: firmele trebuie înregistrate, conturile bancare deschise, noi contracte semnate, mărfurile vămuite și așa mai departe.

În multe cazuri, furnizorii industriei de apărare rusești nu sunt pregătiți să înlocuiască intermediarii la fiecare câteva luni.

Prin urmare, autoritățile occidentale au oportunitatea de a-i depăși pentru a sufoca eficient fluxul de importuri interzise de produse cu dublă utilizare și de grad militar în Rusia.

RECOMANDAREA AUTORULUI: