Publicația The Insider a identificat peste 6.000 de companii care încalcă în mod direct restricțiile internaționale prin comerțul cu întreprinderi rusești sancționate și furnizori din industria de apărare, profitând astfel de războiul din Ucraina. Peste 4.000 dintre acestea au sediul în China, în timp ce multe dintre celelalte sunt companii din Turcia și Emiratele Arabe Unite.
The Insider a analizat datele privind comerțul exterior al companiilor rusești pentru perioada 2024–2025 și a examinat transporturile care depășesc 10.000 de dolari.
Infograficul de mai jos prezintă cele mai mari entități, clasate după volumul exporturilor către Rusia.
Aceste companii rusești sancționate au ignorat riscul de a-și expune partenerii străini, iar acești parteneri străini, la rândul lor, au ignorat riscul restricțiilor bancare, deoarece băncile, de obicei, nu privesc cu ochi buni tranzacțiile cu entități „vinovate”.
The Insider a identificat, de asemenea, companii rusești care nu au fost încă incluse pe listele de sancțiuni, dar care, conform datelor obținute din comerțul intern, au furnizat bunuri și servicii întreprinderilor din industria de apărare.
Aceste entități au revândut produse ale unor terți și au livrat, de asemenea, propriile bunuri fabricate din componente importate.
Majoritatea companiilor exportatoare își au sediul în China (aproximativ 4000, inclusiv entități cu sediul în Hong Kong), Turcia (aproximativ 300), Emiratele Arabe Unite (aproximativ 120) și India (60).
Împreună, acestea reprezintă două treimi din comerțul cu companiile sancționate și clienții din industria de apărare.
Potrivit The Insider, compania chineză Henan New Silk Road International Co., Ltd. a livrat peste 100 de motoare turboreactoare în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari companiei ruse sancționate Chipdevice LLC.
Uzina de Forjare și Mecanică Isetsky, care produce produse din titan, și-a mărit producția de aproape opt ori de la începutul războiului la scară largă.
Prin urmare, mai arată The Insider, este rezonabil să presupunem că întreprinderea s-a concentrat în principal pe producția pentru sectorul militar.
Forjarea titanului este un proces industrial avansat, complicat de conductivitatea termică slabă a materialului. În sectorul apărării, această tehnologie este relevantă pentru fabricarea componentelor de blindaj pentru vehicule și echipamente individuale de protecție.
În timp ce China se află pe primul loc în ceea ce privește cantitatea de exportatori și volumul total al comerțului cu sectorul rus de apărare, liderul în ceea ce privește calitatea bunurilor importate de companiile rusești sancționate și de partenerii comerciali din industria de apărare este Turcia, se mai arată în analiza publicată de The Insider.
68% din exporturile turcești (prelucrarea metalelor, electronică non-consum, optică, echipamente pentru metalurgie și energie și instrumente de măsurare non-casnice) constau în echipamente de înaltă calitate fabricate în Europa, Japonia și Coreea de Sud.
Turcia a furnizat, de asemenea, sisteme italiene de testare automată a plăcilor cu circuite imprimate Seica PILOT V8 către Sovtest ATE LLC, care lucrează cu clienți din industria de apărare rusească.
Revânzarea de echipamente occidentale de înaltă calitate către Rusia este o linie de afaceri foarte populară în Turcia.
Sancțiunile specifice care includ pe lista neagră companiile individuale de revânzare nu pot produce un efect semnificativ, avertizează The Insider.
Cu toate acestea, dacă autoritățile occidentale ar sancționa simultan mai mulți mii de furnizori ai industriei de apărare rusești, o astfel de mișcare ar putea provoca într-adevăr daune grave producției militare a Kremlinului.
În primul rând, sancțiunile impuse în cadrul unei astfel de abordări de masă ar afecta inevitabil nu doar companiile-fantomă, ci și firmele cu interese vitale în Statele Unite și Europa, stimulându-le să înceteze toate tranzacțiile cu contractorii din industria de apărare rusească.
În al doilea rând, sancțiunile radicale ar putea afecta semnificativ activitățile băncilor chineze și turcești – singurii actori de pe această piață care sunt de fapt capabili să oprească tranzacțiile dintre Rusia și furnizorii săi. Evaluându-și riscurile, băncile ar putea concluziona că profiturile obținute de clienții suspecți care tranzacționează cu Rusia nu merită riscul de a se confrunta ele însele cu sancțiuni.
În al treilea rând, mai notează The Insider, chiar dacă majoritatea vânzătorilor sunt mici companii-paravan intermediare, o abordare bazată pe sancțiuni în masă ar perturba considerabil lanțurile de aprovizionare, mai ales dacă noile liste de sancțiuni sunt adoptate mai repede decât pot fi reorganizate aceste lanțuri.
Chiar și cu utilizarea companiilor-paravan, redirecționarea aprovizionării către alte entități juridice necesită timp: firmele trebuie înregistrate, conturile bancare deschise, noi contracte semnate, mărfurile vămuite și așa mai departe.
În multe cazuri, furnizorii industriei de apărare rusești nu sunt pregătiți să înlocuiască intermediarii la fiecare câteva luni.
Prin urmare, autoritățile occidentale au oportunitatea de a-i depăși pentru a sufoca eficient fluxul de importuri interzise de produse cu dublă utilizare și de grad militar în Rusia.
RECOMANDAREA AUTORULUI: