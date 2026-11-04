Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală

Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost destituit din funcția didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Decizia a fost luată în urma unei anchete interne, în care Comisia de Etică a constatat încălcări grave ale normelor universitare, inclusiv hărțuire sexuală și condiționarea evaluării studentelor de favoruri sexuale, transmite Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Potrivit informațiilor publicate miercuri, Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a finalizat cercetarea privind comportamentul lectorului universitar Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic la Facultatea de Drept.
În urma verificărilor, membrii comisiei au constatat abateri de la normele de etică și deontologie universitară, printre care utilizarea abuzivă a poziției academice, hărțuirea și condiționarea evaluărilor de obținerea unor favoruri sexuale, inclusiv prin comportamente implicite.
Ca urmare a acestor constatări, comisia a hotărât destituirea lui Ionuț-Alexandru Toader din funcția didactică sau de cercetare. Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile.
Într-un comunicat transmis după finalizarea cercetării, conducerea UAIC și-a exprimat solidaritatea cu studentele afectate și a condamnat ferm orice formă de hărțuire sexuală în mediul academic.
Instituția a anunțat că va asigura gratuit servicii de consiliere psihologică pentru persoanele afectate, inclusiv prin acoperirea cheltuielilor pentru specialiști din afara universității.
De asemenea, studentele care și-au întrerupt sau abandonat studiile din cauza situațiilor de hărțuire vor avea posibilitatea să revină la facultate fără să piardă condițiile de finanțare de care beneficiau anterior.
Separat de procedura disciplinară universitară, fiul fostului ministru al Justiției este cercetat penal într-un dosar în care este acuzat de viol și agresiune sexuală.
Marți, 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația formulată de acesta împotriva arestării preventive și a dispus înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu pentru 19 zile, în perioada 3–21 noiembrie 2026.
Pe durata acestei măsuri, Ionuț-Alexandru Toader nu poate părăsi locuința fără aprobarea autorităților judiciare și nu are voie să ia legătura cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar.
Decizia Comisiei de Etică reprezintă o sancțiune în plan universitar, distinctă de ancheta penală aflată în desfășurare. Acuzațiile penale nu echivalează cu o condamnare definitivă.