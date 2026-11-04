Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală

Ionuț-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost destituit din funcția didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Decizia a fost luată în urma unei anchete interne, în care Comisia de Etică a constatat încălcări grave ale normelor universitare, inclusiv hărțuire sexuală și condiționarea evaluării studentelor de favoruri sexuale, transmite Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Potrivit informațiilor publicate miercuri, Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a finalizat cercetarea privind comportamentul lectorului universitar Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic la Facultatea de Drept.

În urma verificărilor, membrii comisiei au constatat abateri de la normele de etică și deontologie universitară, printre care utilizarea abuzivă a poziției academice, hărțuirea și condiționarea evaluărilor de obținerea unor favoruri sexuale, inclusiv prin comportamente implicite.

Ca urmare a acestor constatări, comisia a hotărât destituirea lui Ionuț-Alexandru Toader din funcția didactică sau de cercetare. Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile.

Universitatea anunță sprijin pentru studentele afectate

Într-un comunicat transmis după finalizarea cercetării, conducerea UAIC și-a exprimat solidaritatea cu studentele afectate și a condamnat ferm orice formă de hărțuire sexuală în mediul academic.

Instituția a anunțat că va asigura gratuit servicii de consiliere psihologică pentru persoanele afectate, inclusiv prin acoperirea cheltuielilor pentru specialiști din afara universității.

De asemenea, studentele care și-au întrerupt sau abandonat studiile din cauza situațiilor de hărțuire vor avea posibilitatea să revină la facultate fără să piardă condițiile de finanțare de care beneficiau anterior.

Ionuț-Alexandru Toader se află în arest la domiciliu

Separat de procedura disciplinară universitară, fiul fostului ministru al Justiției este cercetat penal într-un dosar în care este acuzat de viol și agresiune sexuală.

Marți, 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația formulată de acesta împotriva arestării preventive și a dispus înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu pentru 19 zile, în perioada 3–21 noiembrie 2026.

Pe durata acestei măsuri, Ionuț-Alexandru Toader nu poate părăsi locuința fără aprobarea autorităților judiciare și nu are voie să ia legătura cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar.

Decizia Comisiei de Etică reprezintă o sancțiune în plan universitar, distinctă de ancheta penală aflată în desfășurare. Acuzațiile penale nu echivalează cu o condamnare definitivă.