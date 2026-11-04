Șase persoane au fost trimise în judecată în dosarul exploziei din Rahova. Printre inculpați se află operatorul de gaze și firma autorizată de ANRE

Șase inculpați au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei produse în octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova din București, în urma căreia patru persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost rănite.

Procurorii susțin că angajații operatorului de distribuție a gazelor și reprezentanții unei firme autorizate nu au luat măsurile necesare pentru identificarea și izolarea unei scurgeri de gaze, deși au existat sesizări repetate.

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Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, inculpații sunt operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale din zonă, doi angajați ai acestuia care au intervenit în regim de urgență, o societate autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru verificarea instalațiilor de gaze și doi instalatori angajați ai acesteia.

Aceștia sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, infracțiune prevăzută de articolul 255 din Codul penal.

Anchetatorii au stabilit că, în dimineața zilei de 16 octombrie 2025, defectele unor cabluri electrice subterane au provocat încălzirea și perforarea, în două puncte, a conductei de polietilenă care alimenta cu gaze naturale blocul 32 din Rahova. Gazele s-au infiltrat în sol, au ajuns în subsolul imobilului și s-au propagat prin puțul liftului și prin alte spații tehnice ale clădirii.

Acumularea gazelor a dus la formarea unui amestec exploziv, care s-a aprins în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la ora 09:08, la nivelul etajelor 5 și 6. Explozia s-ar fi declanșat într-un apartament de la etajul 5, iar cea mai probabilă sursă de aprindere a fost o scânteie produsă la acționarea unui întrerupător electric.

Operatorul de gaze, sesizat de șapte ori înainte de explozie

Procurorii susțin că operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale a fost sesizat de șapte ori, în intervalul 16 octombrie 2025, ora 07:08 – 17 octombrie 2025, ora 09:08, cu privire la mirosul de gaz din zona celor două blocuri.

În opinia anchetatorilor, intervențiile nu au fost continuate cu mobilizarea resurselor necesare identificării și izolării conductei avariate. De asemenea, verificările ar fi fost incomplete, iar incidentele au fost închise fără o fundamentare tehnică verificabilă. Echipele au părăsit zona înainte de localizarea defectului și eliminarea gazelor din imobil.

Nici cei doi instalatori ai firmei autorizate nu ar fi luat măsurile de siguranță necesare. Aceștia au efectuat verificări în blocul 32 în după-amiaza zilei de 16 octombrie, când au fost detectate gaze în imobil. Cu toate acestea, nu au extins verificările la subsol și în celelalte zone în care gazele se puteau infiltra, nu au anunțat operatorul de distribuție și nu au asigurat aerisirea și supravegherea spațiilor afectate.

Procurorii precizează că instalatorilor nu li se impută nerepararea conductei subterane, operațiune care revenea operatorului de distribuție, ci nerespectarea obligațiilor de sesizare și de luare a măsurilor de protecție.

În același dosar, procurorii au dispus clasarea cauzei față de operatorul de distribuție a energiei electrice, care fusese suspect. Deși expertizele au confirmat că efectul termic al unui defect electric a contribuit la perforarea conductei de gaze, anchetatorii au apreciat că nu au existat probe care să indice încălcarea unei norme tehnice concrete de către companie, în legătură cu explozia.

Prejudiciu de peste 68 de milioane de euro

Deflagrația a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor opt. Toate cele 54 de apartamente ale scării în care s-a produs explozia au devenit inutilizabile. De asemenea, au fost afectate 96 de imobile învecinate și 45 de autoturisme.

În dosar s-au constituit părți civile 297 de persoane fizice și juridice. Pentru garantarea recuperării prejudiciilor, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților până la concurența sumei de 68.095.536 de euro și 6.547.076,94 lei.

Valoarea bunurilor asupra cărora a fost aplicat efectiv sechestrul depășește 68 de milioane de euro. Printre acestea se numără imobilul în care se află sediul operatorului de distribuție a gazelor naturale, cu un teren de 15.306 metri pătrați și nouă construcții, precum și bunuri ale unuia dintre agenții de intervenție.

Trei dintre inculpații persoane fizice se află sub control judiciar, iar societății autorizate i-a fost interzisă desfășurarea activităților de verificare și revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Procurorii au solicitat menținerea acestor măsuri.

Ancheta a presupus audierea a peste 200 de persoane, percheziții domiciliare și informatice și realizarea a trei expertize de specialitate în domeniul gazelor naturale, electroenergetic și criminalistic. Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Sectorului 5 București.

FOTO: Gândul