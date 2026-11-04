Cum se scrie corect: „delicvent” sau „delincvent”? Majoritatea românilor folosesc varianta greșită.

Una dintre cele mai comune greșeli pe care oamenii le fac atât în scris, cât și în vorbire, este folosirea incorectă a cuvântului „delincvent”. Deși mulți români pronunță sau scriu „delicvent”, forma corectă, potrivită limbii române, este „delincvent”. În ciuda faptului că diferența pare minoră, fiind făcută de o singură literă, dicționarul limbii române indică o singură variantă corectă pe care este bine să o cunoaștem.

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Dar de unde vine această confuzie și care este explicația lingvistică din spatele formei corecte? Iată de ce spunem „delincvent” și nu „delicvent”.

De unde provine termenul

Potrivit normelor limbii române, termenul desemnează o persoană care a săvârșit o infracțiune sau o faptă antisocială. Din punct de vedere etimologic, cuvântul provine din latinescul „delinquens”, iar forma actuală păstrează grupul de litere „nc”.

Confuzia apare, cel mai probabil, din cauza pronunției și a tendinței de a simplifica grupurile de consoane în vorbirea de zi cu zi. Așadar, folosirea formei „delicvent” este incorectă, chiar dacă este întâlnită frecvent atât în vorbirea, cât și în scrierea multor oameni.

Deși pare o greșeală minoră și diferența este făcută de o singură literă, este important să cunoaștem forma corectă a cuvintelor, atât când le folosim în scris, cât și în vorbire. Este o diferență aparent mică, dar importantă atunci când vrem să folosim corect limba română.