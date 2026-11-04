„Valul roșu” s-a spart în hohote de râs: Cele mai tari meme-uri cu Donald Trump după pierderea alegerilor

Donald Trump le-a promis susținătorilor „valul roșu” republican după alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie. În dimineața zilei de 4 noiembrie, a năvălit un „tsunami albastru”: republicanii au pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului. Este cea mai umilitoare înfrângere pentru republicani de la alegerile din 2006. Pe internet circulă deja imagini și clipuri generate cu AI care fac glume la adresa președintelui care era sigur de victorie.

Prima imagine a circulat pe X încă dinainte de ziua alegerilor. Este un meme de tip „Wojak” cu Trump care plânge și urlă, arătând cu degetul spre un ecran mare. Pe ecran apare o postare gigantică de-a sa de pe platforma The Truth Social.

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Internauții de pe X au râs și au prevestit care va fi atitudinea președintelui american după pierderea alegerilor. Donalda Trump a postat comentarii furioase la adresa postului de televiziune de știri Fox News. El a certat postul de televiziune al lui Rupert Murdoch pentru că i-ar fi favorizat pe democrați în sondaje.

Al doilea meme foarte popular este unul în formatul benzilor desenate. În prima secvență, Trump spune că „Zelenski trebuie să plece”. În a doua secvență, Zelenski îi răspunde la telefon și îl întreabă „cine trebuie să plece?”.

În a treia secvență este arătată o hartă în care democrații îi mătură pe republicani, fiind urmată de secvența în care Zelenski râde copios și satisfăcător după ce a fost umilit în Biroul Oval de către președintele care a refuzat să-i mai acorde ajutor financiar din 2025.

Al treilea meme este cu personajul Homer într-o secvență populară din serialul „Familia Simpsons”.

Homer Simpson are drapelul SUA și cu șapca roșie inscripționată cu „MAGA”. Se retrage în tufiș.

Reapare cu drapelul comunității Transsexualilor și cu abțipilduri LGBT pe tricoul său. Este o referire la o posibilă revenire la trendul progresist din vremea președinției lui Joe Biden.

Al patrulea meme este o caricatură cu Donald Trump, vicepreședinteje JD Vance și cu miliardarul Elon Musk care o iau la fugă. Mulțimea revoltată de americani furioși îi ceartă și arată cu degetul spre ei. Unii dintre ei țin copii ale Declarației de Independență, sugerând că cei trei au încălcat valorile democratice fondatoare ale SUA.

Deasupra mulțimii este arborat drapelul SUA, flancat de o banderolă pe care scrie „3 Noiembrie”, făcând referire la ziua alegerilor.

În graba lor, cele trei personaje fugărite scapă mai multe dosare galbene, făcând referire la teme controversate și scandaluri politice: Dosarele Epstein, războiul cu Iran, războiul din Ucraina, Tarifele, Corupția.

Trump, Vance și cu Musk fug aleargă spre est, trecând pe lângă un indicator din lemn pe care scrie „Moscova, la 4870 de mile distanță”, iar în fundal este clădirea Capitoliului din Washington DC.

Într-un alt meme generat cu AI, Trump și susținătorii săi îmbrăcați în roșu fug din calea valurilor de tsunami „albastru”, din care răsare Justiția cu ochii acoperiți, având în mâna dreaptă sabia și în mâna stângă o balanță.

Sursa Foto: X