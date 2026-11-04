Nuclearelectrica anunță repornirea Unității 1 de la Cernavodă. Când va fi resincronizat reactorul cu Sistemul Energetic Național

SC Nuclearelectrica SA anunță că, în urma îndeplinirii condițiilor minime necesare, miercuri, 4 noiembrie, au început manevrele specifice pentru pornirea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Potrivit companiei, resincronizarea reactorului la Sistemul Energetic Național este estimată pentru vineri, 6 noiembrie.

Sincronizarea Unității 1, cu o putere instalată de aproximativ 700 MW, este programată vineri, 6 noiembrie, la ora 11:00, potrivit datelor Transelectrica. Ulterior, puterea reactorului va crește treptat, pe mai multe paliere, în anumite intervale de timp. Unitatea va intra în regim normal de funcționare sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 19:00.

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Directorul General al companiei, Mihai Gioară, a explicat importanța revenirii reactorului în Sistemul Energetic Național și a anunțat măsuri pentru reducerea efectelor unor eventuale situații similare în viitor.

„Începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public. Reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiștii centralei au derulat, cu profesionalism și responsabilitate, activități specifice pentru menținerea unităților în condiții sigure. Le mulțumesc pentru tot efortul susținut. Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanțe se vor repeta. Împreună cu autoritățile competente și partenerii, lucrăm la soluții concrete pe termen scurt, mediu și lung, care să crească disponibilitatea instalațiilor în situația reapariției unui eveniment similar și să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare”, a declarat Mihai Gioară.

Potrivit companiei, funcţionarea Unităţii 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspiraţie. Potrivit hidrologilor, miercuri dimineaţă, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în creştere la valoarea de 1700 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4700 m3/s).

Cele două reactoare de la Cernavodă au fost oprite vara aceasta din cauza nivelului scăzut al Dunării

Cele două reactoare de la Cernavodă au o putere totală de aproximativ 1.300 MW. Ele asigură în mod normal circa 20% din producția națională de electricitate. Reactoarele au fost oprite în vara aceasta din cauza debitului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a fost deconectată pe 28 iulie, iar Unitatea 2 pe 13 august.

Nuclearelectrica a susținut că oprirea reactoarelor nu afectează securitatea nucleară, ci doar producția de electricitate.