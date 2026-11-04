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China își menține încrederea în Trump. Ce anunță Beijingul după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatuilui din SUA

Melania Agiu
China își menține încrederea în Trump. Ce anunță Beijingul după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatuilui din SUA
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În urma victoriei democraților la alegerile intermediare americane, guvernul chinez și-a exprimat speranța că acordurile încheiate între președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping vor fi menținute și puse în aplicare.

Xi Jinping se va întâlni cu Donald Trump la Washington / Foto – Mediafax

În cadrul unei conferințe de presă de miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Mao Ning, a declarat: „Alegerile intermediare sunt o chestiune internă a Statelor Unite”, adăugând apoi: „China este dispusă să colaboreze cu Statele Unite pentru a continua să susțină și să pună în aplicare în mod corespunzător consensul important la care au ajuns șefii de stat ai celor două țări”.

Mao a mai adăugat: „Suntem dispuși să consolidăm comunicarea, să gestionăm în mod adecvat divergențele și să extindem cooperarea pentru a construi o relație constructivă, strategică și stabilă între China și SUA, bazată pe respect reciproc, echitate și egalitate.”

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În primul an al administrației „Trump 2.0”, anul trecut, Statele Unite și China au recurs la tarife vamale ridicate, controale asupra exporturilor și sancțiuni împotriva companiilor. Cu toate acestea, ulterior au luat măsuri pentru a-și gestiona relațiile — inclusiv prin organizarea unor summituri consecutive la Busan, la Beijing și la Washington.

China a confirmat, miercuri, că lucrează cu Rusia și Statele Unite pentru a pregăti o întâlnire trilaterală a președintelui Xi Jinping cu Vladimir Putin și Donald Trump, în marja summitului APEC de luna aceasta.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, relatează Bloomberg.

„O astfel de întâlnire ar reprezenta un moment important în eforturile Rusiei de a ieși din izolarea internațională, după invazia din Ucraina, și ar putea, de asemenea, să-i permită lui Xi Jinping să joace rolul de mediator în organizarea unei întâlniri între Putin și Trump. Summitul trilateral dintre China, Rusia și Statele Unite nu are precedent în istoria modernă. Cea mai apropiată comparație istorică ar putea fi Conferința de la Yalta din 1945, unde dictatorul sovietic Iosif Stalin, președintele SUA Franklin D. Roosevelt și prim-ministrul britanic Winston Churchill s-au întâlnit pentru a discuta despre reconstrucția postbelică a Europei, pe fondul iminentei înfrângeri a Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial”, scrie publicația.

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