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Hillary Clinton se simte în sfârșit răzbunată după înfrângerea umilitoare de acum 10 ani în fața lui Donald Trump. Mesajul fostei prime doamne după victoria democraților

Hillary Clinton se simte în sfârșit răzbunată după înfrângerea umilitoare de acum 10 ani în fața lui Donald Trump. Mesajul fostei prime doamne după victoria democraților
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„Dumnezeu să binecuvânteze America”, a fost mesajul (foarte scurt) al lui Hillary Clinton după victoria democraților care i-a spulberat pe republicanii susținuți de președintele Donald Trump. Democrații au recâștigat aseară controlul asupra ambelor camere ale Congresului, pentru prima oară de la alegerile din 2006. Dar în urmă cu 10 ani, în 2016, Hillary Clinton a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Trump. 

Fosta Prima Doamnă a SUA, fostă senatoare democrată și secretara de Stat s-a declarat încântată de reușita democraților la alegerile de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie 2026.

2016: Hillary Clinton pierde alegerile în fața lui Donald Trump

În urmă cu 10 ani,  Hillary Clinton a candidat fără succes la alegerile prezidențiale, pierzând chiar în fața republicanului Donald Trump, președintele de azi al SUA, aflat la al doilea mandat.

Ea și cu soțul eu, fostul președinte american Bill Clinton, care a împlinit anul acesta 80 de ani, și-au îndemnat susținătorii să voteze cu „albastru” – PartiduL Democrat.

Hillary Clinton, prima femeie candidat nominalizată din partea Partidului Democrat la președinția SUA, a pierdut alegerile prezidențiale de pe 8 noiembrie 2016, după ce a obținut 227 de voturi electorale, dar mai multe voturi populare din partea a peste 65 milioane de alegători.

Trump a avut mai puține voturi populare (peste 62 de milioane din 20 de state + Washington DC), dar mai multe state și mai multe voturi electorale (304 din partea a 30 de state + al doilea district din Maine).

Cum ar fi arătat America azi dacă Hillary era aleasă președinte?

Hillary a promis pe durata campaniei electorale o platformă progresistă axată pe:

  • investiții economice de aproape 300 de miliarde de dolari în infrastructură pentru 5 ani
  • drepturi civile extinse pentru categoriile minoritare și defavorizate
  • extinderea asistenței medicale pentru americanii cu venituri scăzute
  • scutire de datorii pe doi ani pentru studenți
  • rate mai scăzute la împrumuturi pentru americanii care vor să urmeze studii superioare
  • taxe crescute pe băncile mari
  • control mai înnăsprit asupra armelor de foc
  • instalarea a 500 de milioane de panouri solare în SUA, potrivit BBC
  • eliminarea grupării teroriste ISIS prin atacuri aeriene sistematice și susținerea forțelor locale sunnite și kurde din Irak și Siria
  • stabilirea unor zone „no-fly” în Siria pentru protejarea civililor și refugiaților
  • o atitudine mai agresivă față de Vladimir Putin și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei pe seama războiului separatist din Donbas, anexarea Crimeii și crimelor de război din Siria
  • reafirmarea rolului SUA în NATO și promisiunea că va respecta necondiționat obligațiile Articolului 5
  • investiții în securitatea energetică a Europei pentru a reduce dependența de carburanții Rusiei
  • alianțe bilaterale mai întărite cu Japonia, Coreea de Sud, Australia, Filipine, Thailanda și India
  • poziție mai dură împotriva ambițiilor expansioniste ale Chinei în Marea Chinei de Sud și contracarearea pirateriei și a atacurilor cibernetice
  • cooperare cu Israel, dar impunerea soluției celor două sate- reluarea negocierilor dintre Israel și Palestina
  • întărirea acordului nculear cu Iran – a promis că va sancționa mai dur Iranul dacă nu respectă condițiile, potrivit Ballotpedia
  • ajutoare internaționale mai mari pentru ca femeile din toată lumea să aibă acces la educație
  • extinderea parteneriatelor cu Africa

Sursa Foto: X

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