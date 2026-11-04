„Nu guverna prin veto”, îi recomandă premierul din Polonia, Donald Tusk, lui Trump. Cum au reacționat liderii europeni la victoria democraților în alegerile intermediare din SUA

Guvernele și politicienii din întreaga Europă au reacționat, miercuri, la victoria democraților în alegerile intermediare din SUA, un rezultat care ar putea avea implicații majore asupra comerțului mondial, securității și prețurilor la energie. Partidul Republican al președintelui SUA a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile de la jumătatea mandatului, democrații câștigând controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk i-a recomandat lui Trump să nu se bazeze pe dreptul său de veto pentru a guverna în urma înfrângerii electorale suferite de partidul său, într-o aluzie la președintele polonez.

Trump a sugerat că va recurge din plin la dreptul său de veto de acum înainte – lucru pe care l-a făcut și președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, care a blocat astfel zeci de proiecte de lege propuse de guvernul de centru al lui Tusk de la preluarea mandatului.

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„Astăzi, democrația a învins în America. Democrația este uimitoare, într-adevăr. Iubesc democrația”, a declarat Tusk în cadrul unei conferințe de presă ținută la Varșovia împreună cu prim-ministrul ceh Andrej Babiš. „Președintele Trump este în continuare președinte. Eu nu sunt consilier. Suntem colegi buni. Dar sfatul meu ar fi să nu… se abuzeze de dreptul de veto ca metodă de… guvernare”, a spus el. El a adăugat că speră ca acest rezultat să contribuie la stabilizarea situației din Europa Centrală.

Alegerile de la jumătatea mandatului de marți le-au conferit democraților puterea de a adopta legi la care Trump se opune și de a ancheta administrația sa. Trump poate însă să blocheze proiectele de lege ale acestora prin dreptul său de veto, pe care Congresul îl poate anula doar cu o majoritate de două treimi.

Prim-ministru ceh Andrej Babiș CEH

Babiš, care se află la Varșovia pentru discuții atât cu Tusk, cât și cu Nawrocki, a transmis:

„Cred că rezultatul a fost cel așteptat, deși, desigur, victoria democraților este una zdrobitoare. Chiar și bastionul republican din Texas a căzut, iar în unele locuri democrații au câștigat poziții după zeci de ani.“ „În opinia mea, asta înseamnă că, până la sfârșitul mandatului președintelui Trump, totul se va reduce la procedura de destituire, la dreptul de veto și la o anumită formă de paralizie. Pe de altă parte, președintele Trump va continua, aproape cu siguranță, să facă exact ce dorește.

Să sperăm că se va întoarce în sfârșit la promisiunea sa de a pune capăt războiului din Ucraina și de a rezolva conflictul din Strâmtoarea Hormuz.”, a precizat premierul.

Prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham,

Întrebat despre rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, a transmis că lumea „are acum ocazia să se unească în jurul problemei costului vieții”.

Aceasta vine în contextul în care un sondaj important a arătat că alegătorii americani au considerat economia drept problema principală în perioada premergătoare alegerilor, care s-au soldat cu victorii zdrobitoare pentru democrați.

În declarațiile făcute reporterilor de la summitul Commonwealth-ului din Antigua și Barbuda, prim-ministrul a afirmat că a pus costul vieții „în prim-plan” pe durata mandatului său.

Until the conflict in the Middle East is resolved, he says, those financial pressures cannot be alleviated.

Burnham calls for a „de-escalation” to the Iran war and for the Strait of Hormuz to „fully open once again”.

El spune că, în opinia sa, mesajul transmis de publicul american este: „Să ne concentrăm, cu o precizie de laser, asupra acestor probleme legate de costul vieții.”

Premierul norvegian Jonas Støre

Jonas Støre, prim-ministrul Norvegiei – pe care Trump l-a denigrat în ultimele săptămâni pentru că nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace – a declarat că în America apar voci mai aliniate cu principiile de la Oslo.

„Acesta este un semnal politic puternic privind o schimbare de direcție în rândul alegătorilor americani. În politica americană se fac auzite acum voci care sunt mai apropiate de noi decât poziția susținută de președinte și de administrație, de exemplu în ceea ce privește clima și mediul, precum și politica externă și politica de ajutor pentru dezvoltare.”

Jordan Bardela, liderul extremei dreapta din Franța

„Nu sunt american și nu am drept de vot în Statele Unite. Prin urmare, trebuie să respectăm verdictul urnelor — inclusiv rezultatele acestor alegeri de la jumătatea mandatului, care, apropo, sunt aproape întotdeauna nefavorabile președintelui în exercițiu. Ceea ce este cert este că al doilea mandat al lui Donald Trump diferă destul de semnificativ, atât din punct de vedere al filosofiei, cât și al politicii externe, de primul său mandat, în timpul căruia ambiția sa politică a fost aceea de a retrage Statele Unite din marile conflicte globale. Se întâmplă ca intervenția americană în ceea ce privește Iranul să aibă consecințe foarte grave, nu numai pentru economia SUA, în opinia mea, ci și pentru economia europeană, în special în ceea ce privește puterea de cumpărare a propriilor noștri cetățeni, având în vedere creșterea prețurilor la petrol. Așadar, da, există cu siguranță o legătură.”

Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta „LIGA”, din Italia

„Democrația funcționează într-o țară liberă precum Statele Unite, iar atunci când poporul votează, votul său trebuie întotdeauna respectat și înțeles.

„Credem că rezultatul alegerilor americane a fost influențat mai ales de războaie, de tensiunile internaționale și de creșterea costului vieții, ale căror consecințe se resimt direct asupra familiilor. Speranța este ca acest vot să reprezinte un pas accelerat către sfârșitul conflictelor și o revenire la pace.”