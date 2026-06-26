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Fiul unei judecătoare din Piteşti a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri. Alte 13 persoane sunt cercetate în dosar

Luiza Dobrescu
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„14 persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 54 de ani, sunt cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, în şapte cauze penale. În sarcina a două dintre persoane s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc” informează poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești.

Potrivit oamenilor legii, în perioada aprilie – iunie 2026, la diferite date, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, intermediat și vândut direct, în județul Argeș, droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline (3CMC, 4CMC, 4MMC ȘI 3BMC), transmite Poliţia Argeş.

„De asemenea, cercetările au reliefat că în aceeași perioadă, două dintre acestea au comercializat și canabis.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate substanțele stupefiante tranzacționate de către cele 14 persoane, iar în urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, 25 iunie, au fost descoperite și ridicate aproximativ 100 de grame de canabis, 100 de grame de fragmente vegetale și substanță cristalină, susceptibile a fi droguri de mare risc, aflate în curs de expertizare, obiecte purtând urme de substanță, numeroase ustensile folosite la porționarea și consumul de droguri, precum și alte mijloace de probă.

La data de 25 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea celor 14 persoane, pentru 24 de ore.

Astăzi, 26 iunie, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș au admis propunerile formulate de către procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești și au dispus arestarea preventivă a 10 persoane și măsura arestului la domiciliu față de alte 4, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT Piteşti.

Printre inculpaţi se află şi fiul unei judecătoare de la Curtea de Apel Piteşti

Printre inculpaţi se află şi fiul judecătoarei Elena Maria Sima, de la Curtea de Apel Piteşti, care a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

„În baza art. 226 alin. (1) C.pr.pen., admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti în dosarul de urmărire penală nr. 71/24/P/2026. În baza art. 226 alin. (2) raportat la art. 223 alin. (2) C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului SIMA CEZAR-CONSTANTIN, …. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 26.06.2026 şi până la data de 25.07.2026, inclusiv. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., cheltuielile judiciare reprezentate de onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat, av. Gabriela Roxana Voican, în sumă de 411 lei, potrivit împuternicirii avocaţiale din oficiu nr. 4453/26.06.2026, se vor avansa din bugetul Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat, respectiv de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 26.06.2026”, reiese din decizia instanţei.

Judecătoarea ştia de problemele fiului, era disperată, ba chiar a încercat de mai multe ori să-l convingă să renunţe, însă fără prea mult succes.

Chiar a reuşit pentru o perioadă, să-i găsească de lucru ca factor poştal, însă doar pentru scurt timp.

Potrivit surselor apropiate anchetei, tinerii plăteau în criptomonede drogurile, pe care le comandau prin telegram. Dealerii le distribuiau cu ajutorul unor drone pe care le direcţionau către scări de bloc sau tufişuri de pe stradă.

Cu ajutorul unor cartele de telefon de unică folosinţă, pe care le aruncau ulterior, trimiteau clienţilor adresa de unde îşi putea ridica coletele cu droguri, cu share location.

Cezar Sima a mai fost condamnat pentru trafic şi deţinere de droguri de mare risc de Tribunalul Vâlcea în urmă cu câţiva ani. Acesta a scăpat cu suspendare sub supraveghere.

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