Prima pagină » Actualitate » Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani”

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani”

24 ian. 2026, 15:27, Actualitate
Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că împreună cu ministrul omolog din Franța a făcut demersuri către Comisia Europeană, pentru a obține protecție pentru fermierii români și din întreaga Uniune Europeană, în cadrul acordului Mercosur.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, sâmbătă că, încă din vara anului trecut, împreună cu omologul său francez, a cerut la Comisia Europeană niște garanții pentru fermierii români și pentru fermierii europeni în cadrul acordului Mercosur.

„Am solicitat ca acest acord pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani. De ce spun acest lucru? Pentru că tot ceea ce se produce, produse agroalimentare, creșterea animalului în zona de Mercosur, nu au aceleași condiții condiționalități și nu au aceleași standarde de calitate și de utilizarea pesticidelor ca în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Agriculturii la Prima News.

„În sectorul de bunăstare a animalelor, foarte multe dintre ele sunt crescute cu hormoni”

Florin Barbu a dat ca exemplu sectorul vegetal. El a spus că în zona de Mercosur se utilizează pesticide din categoria 1 și 2, pesticide care au fost interzise la nivelul Uniunii Europene pentru că au fost foarte multe studii prin care arăta faptul că afectează foarte mult sănătatea oamenilor din Uniunea Europeană.

„Practic duceau la boli foarte grave, inclusiv partea de cancer. Doi, partea de mediu. Bineînțeles, noi avem condiționalități foarte mari asupra fermierilor români. Și luăm exemplu neonicotinoidele, ele sunt interzise la nivelul european. În Brazilia și Franța aceste substanțe sunt utilizate. În sectorul de bunăstare a animalelor, foarte multe animale sunt crescute cu hormoni. Practic în Uniunea Europeană creșterea animalelor, la această ramură este interzis creșterea cu anumite antibiotice și hormoni”, a mai spus ministrul, citat de Mediafax.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Vicepremierul Oana Gheorghiu se plânge de salariul de la Guvern și e nostalgică după salariul uriaș de la Dăruiește Viață
15:43
Vicepremierul Oana Gheorghiu se plânge de salariul de la Guvern și e nostalgică după salariul uriaș de la Dăruiește Viață
VIDEO Un român a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India, dar serviciile au lăsat de dorit. El a arătat „ce primeşti, pe lângă păduchi”
14:54
Un român a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India, dar serviciile au lăsat de dorit. El a arătat „ce primeşti, pe lângă păduchi”
ALERTĂ Un incendiu puternic are loc sâmbătă pe o stradă din București, unde ard mai multe case. Zeci de pompieri sunt la fața locului
14:34
Un incendiu puternic are loc sâmbătă pe o stradă din București, unde ard mai multe case. Zeci de pompieri sunt la fața locului
SPORT Gigi Becali a încercat să îl transfere pe Denis Alibec la altă echipă, în cadrul unui show TV. Care este echipa aleasă și cu cine a vorbit în direct
14:29
Gigi Becali a încercat să îl transfere pe Denis Alibec la altă echipă, în cadrul unui show TV. Care este echipa aleasă și cu cine a vorbit în direct
VIDEO Tâlhărie surprinsă pe camerele de supraveghere. Atacatorul, un fost pușcăriaș, condamnat pentru agresiune sexuală
14:22
Tâlhărie surprinsă pe camerele de supraveghere. Atacatorul, un fost pușcăriaș, condamnat pentru agresiune sexuală
ACTUALITATE Cutremur în România, sâmbătă după-amiaza. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
14:17
Cutremur în România, sâmbătă după-amiaza. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer. Imagini inedite!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu. O singură linguriță este suficientă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Un studiu arată că păsările de pădure care trăiesc printre copaci nativi au mai mulți pui
PACE ÎN UCRAINA Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii
16:05
Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii
HOROSCOP Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
16:00
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
LIFESTYLE Valentino: Ultimul Împărat. Secretul din spatele succesului celebrului creator de modă: „Moștenirea unei frumuseți fără egal”
15:47
Valentino: Ultimul Împărat. Secretul din spatele succesului celebrului creator de modă: „Moștenirea unei frumuseți fără egal”
REACȚIE Victor Ponta îi critică pe unii politicieni de Ziua Principatelor Române: „În urmă cu 167 de ani aveam cu adevărat ce să sărbătorim”
15:14
Victor Ponta îi critică pe unii politicieni de Ziua Principatelor Române: „În urmă cu 167 de ani aveam cu adevărat ce să sărbătorim”
MODĂ Vedete de la Hollywood și cele mai mari nume din modă au luat parte la înmormântarea legendarului creator „Valentino“
15:12
Vedete de la Hollywood și cele mai mari nume din modă au luat parte la înmormântarea legendarului creator „Valentino“
FLASH NEWS Ce îi reproșează ministrul Agriculturii premierului Ilie Bolojan: „Ar trebui o comunicare mai bună”
14:30
Ce îi reproșează ministrul Agriculturii premierului Ilie Bolojan: „Ar trebui o comunicare mai bună”

Cele mai noi

Trimite acest link pe