Florin Călinescu: „Trump se plimbă cu caleașca și țara arde. / Noi nu contăm”

Actorul Florin Călinescu a comentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” , vizita oficială a președintelui SUA Donald Trump în Marea Britanie, în special momentul în care a fost plimbat în caleașca regală alături de monarhul Charles al III-lea.

Florin Călinescu a sugerat că vizita lui Donald Trump în Marea Britanie nu are vreun impact asupra României. „Noi nu contăm”, a subliniat invitatul.

„E irelevant, n-are nicio legătură cu povestea noastră. E bine pentru noi? Nu. Noi nu contăm. Trump se plimbă cu caleașca și țara arde… și a lui”,a precizat Florin Călinescu.

