Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău”

FCSB a spulberat UTA în ultimul meci din Superligă, dar nu este liniște în tabăra „roș-albastră” nici după o victorie cu 4-0. Florin Tănase, cel mai important jucător din vestiarul campioanei a lansat un atac fără precedent la adresa unui membru al familiei Becali.

Și nu a atacat pe oricine, ci direct pe Giovanni, vărul mai mare al patronului FCSB, Gigi Becali, și cel pe care mulți îl consideră „capul” familiei, în momentul de față.

De unde a pornit tot scandalul

Înainte de meci, vărul finanțatorului FCSB a vorbit despre Florin Tănase, dezvăluind o poreclă care i-a fost pusă în vestiar chiar de colegii săi – „sifonul lui Gigi”.

Cel mai puternic impresar din fotbalul românesc a precizat că Tănase îi spune patronului campioanei absolut tot ce fac și vorbesc jucătorii la antrenamente și după.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase, au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice «sifonul lui Gigi».

Gigi culege informații importante de la el. Culege mai multe de la el decât de la MM Stoica.

Tănase va deveni antrenor. N-ai văzut de câte ori face Tănase crucea? Ca fotbalist, intri, o faci o dată. O fac și catolicii, și toți ceilalți, intră, ating iarba. O dată, de 2 ori. Dar, ca să o faci de 4-5 ori când știi că este camera pe tine, eu m-aș jena. Fac și eu crucea, zic: «Dă, Doamne, să ajung bine, sănătos!», dar o dată. Dar, dacă știu că e camera pe mine, nu mai fac”.

Tănase: „Giovanni Becali a decăzut atât de mult!”

La finalul partidei de pe Arena Națională, Tănase l-a „mitraliat” pe Giovanni Becali, lansându-se într-o tiradă la adresa impresarului în vârstă de 73 de ani.

„Chiar vreau să lămuresc asta. Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul, a decăzut atât de mult! Ești angajat la un podcast, trebuie să iei salariu, dar să etichetezi așa niște persoane, cu niște invenții? E ceva… M-a surprins. Nu are el de unde să știe ce discut eu cu nea Gigi. El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de nume care au valoare și au ecou.

A mai zis niște aberații, că mă închin de 4, 5 ori. E de râs, e și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Nu e de ajuns școala vieții, mai e nevoie și de matematică, să știi să numeri.

Când au fost discuții despre jucători, când erau nemulțumiri față de jucători, eu căutam să le găsesc scuze. A ajuns prea rău, îmi e milă de el, săracul”, a „înțepat” Tănase.

Rămâne de văzut ce reacție va avea Gigi Becali și cum se va poziționa între vărul său și fotbalistul favorit de la FCSB.

