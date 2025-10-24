Gigi Becali declanșează REVOLUȚIA la FCSB. „MM pleacă să aducă 3 jucători”. Ce ținte are campioana României

FCSB a cedat încă o dată în Europa League, 1-2 pe teren propriu cu Bologna, într-un meci contând pentru etapa a treia din faza grupelor. Campioana României rămâne cu doar trei puncte strânse în tot atâtea jocuri și cu moralul la pământ.

La finalul partidei, Gigi Becali a ieșit la rampă cu noi mesaje categorice, prin care a anunțat că declanșează revoluția la FCSB.

Becali: „MM pleacă să aducă jucători de valoare”

Dincolo de critica adusă jucătorilor, Becali le-a făcut și o promisiune suporterilor: iarna aceasta, FCSB va fi întărită cu trei jucători noi. Țintele campioanei sunt din Portugalia, acolo unde MM Stoica va merge în perioada următoare pentru a căuta fotbaliști „de valoare”.

„Dacă vrea Domnul să rămână 3 puncte, să rămână. Dar, poate facem 14. Eu am încredere în echipa asta, dar cu niște plombe la mijlocul terenului, cu fundași centrali. Nu poți să joci cu Șut, așa. Pierzi toate meciurile, numai greșeli. Olaru își dă viața pe teren, nu ai ce să-i spui. Lui Șut i-a intrat în cap vedetismul.

Altul era destinul dacă nu luam golul acela în minutul 9.

Aștept iarna să fac transferuri. MM are sarcina asta Pleacă în Portugalia, stă nu știu câte zile, să găsească fundaș central, doi mijlocași centrali… Scot Baba, Șut, pe bancă! Trebuie doi mijlocași centrali, fundaș central. De benzi, Risto o să își revină, e caracter”, a anunțat Gigi Becali, după meci, la DigiSport.

După un start modest în Europa League și o serie de rezultate dezamăgitoare în Liga 1, Gigi Becali pare decis să aducă sânge proaspăt la echipa sa. Vor fi schimbări în tot „11-le”, din apărare și până în atac. Pentru asta, Mihai Stoica va călători în Portugalia, acolo unde speră să găsească jucători capabili să intre imediat în echipa de start a lui Elias Charalambous.

