FCSB a fost învinsă de Bologna, 1-2, în etapa a treia a Europa League, în partida de pe Arena Națională au marcat Daniel Bîrligea (54), respectiv Jens Odgaard (9), Thijs Dallinga (12).

După meci, Gigi Becali a spus că mai mulți jucători vor deveni rezerve și că va face alte transferuri la FCSB în iarnă.

FCSB va mai juca în Europa League cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Gigi Becali a ieșit la atac după eșecul FCSB cu Bologna. „Să vezi ce jupân e el pe bancă”

Șut a pierdut mingea și italienii au plecat pe contraatac, iar faza s-a încheiat cu înscrierea primului gol al italienilor, prin Jens Odgaard, în minutul 9.

„De unde știi tu să bați lovitură liberă, Șut? El a decis acolo. S-a dus și a luat mingea. E el jupân. Să vezi ce jupân e el de la iarnă, de când nu va mai prinde echipa și va sta pe bancă! Zic și eu din oftica mea. Eu comentez de-ale mele.

Eu dacă spun ceva, mă contraziceți. Eu doar spun părerea mea. Voi mă contraziceți și spuneți că nu am dreptate, spuneți că nu știu. Nu trebuie să îmi dați dreptate. Dar comentați după ce am zis eu. De ce mă mai sunați dacă nu vreți părerea mea?

Cum adică dacă a fost greșeală că a jucat Thiam? Staff-ul a decis cine joacă. Nu putem să știm cu cine era mai bine. Dacă eram Dumnezei, știam. S-a văzut intrarea lui Bîrligea, dar există o strategie, cum a fost anul trecut. Noi avem 13 puncte în campionat, există o strategie. Tănase și Bîrligea să intre o repriză, asta e strategia clubului.

Eu am încredere în echipă. Dar o să fie probe pentru niște jucători. Nu poți să joci cu Șut așa, că pierzi toate meciurile! Numai greșeli. Olaru greșește, dar își dă viața, nu ai ce să îi spui. Ăsta o să-și revină.

Le-am zis să nu mai tărăgăneze la mijlocul terenului. Pierzi mingea, iei gol, distrugi tot jocul. Altul era destinul dacă nu luam golul din minutul 9. Tot așteptăm ca jucătorii valoroși să-și revină. Măcar acum știm care sunt. Am văzut ce le poate capul și lui George Popescu, și lui Politic. I-am băgat. Ce să fac?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.