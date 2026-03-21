Prima pagină » Actualitate » Fost director FBI a murit. Robert Mueller a anchetat legăturile dintre campania lui Trump și Rusia. Trump: ”Bine, mă bucur că a murit”

Fost director FBI a murit. Robert Mueller a anchetat legăturile dintre campania lui Trump și Rusia. Trump: ”Bine, mă bucur că a murit”

Fost director FBI a murit. Robert Mueller a anchetat legăturile dintre campania lui Trump și Rusia. Trump: ”Bine, mă bucur că a murit”

Robert S. Mueller III, directorul FBI care a devenit renumit pentru că a transformat cea mai importantă agenție de aplicare a legii din SUA într-o forță de combatere a terorismului după atacurile din 11 septembrie 2001, a decedat. Acesta avea 81 de ani. Reacția lui Trump, vizat de o celebră anchetă derulată de Mueller referitor la o legătură cu Rusia în campania electorală din 2016, nu a întârziat. 

Mueller a fost cunoscut în calitate de consilier special însărcinat cu investigarea legăturilor dintre Rusia și campania prezidențială a lui Donald Trump, potrivit AP, citată de Mediafax.

Familia cere respectarea intimității

„Cu profundă tristețe, vă anunțăm că Bob a trecut în neființă” vineri seara, a transmis, sâmbătă, familia sa într-un comunicat. „Familia sa solicită respectarea intimității”, se mai precizează în anunț.

Adolescent, din Wisconsin, SUA, cu mamă moldoveancă, acuzat de uciderea părinților săi într-un complot ce urmărea asasinarea președintelui Trump

La FBI, Mueller s-a apucat aproape imediat de revizuirea misiunii biroului pentru a răspunde nevoilor de aplicare a legii din secolul XXI, mai scrie AP. Și-a început mandatul de 12 ani cu doar o săptămână înainte de atacurile din 11 septembrie și a servit sub președinți din ambele partide politice americane, democrat și republican. El a fost nominalizat pentru acest post major de președintele republican George W. Bush.

Evenimentul cataclismic din 11 septembrie 2001 a schimbat instantaneu prioritatea principală a biroului: de la rezolvarea crimelor interne la prevenirea terorismului. Schimbarea de paradigmă a impus un standard aproape imposibil de atins pentru Mueller și restul guvernului federal: prevenirea a 99 din 100 de comploturi teroriste nu era suficient.

A condus faimoasa anchetă FBI contra lui Trump

Ulterior, a fost consilier special în cadrul anchetei Departamentului Justiției privind ipoteza rezonabilă ca prima campanie electorală a lui Trump, din anul 2016, să se fi coordonat ilegal cu Rusia pentru a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din acel an.

Donald Trump a reacționat imediat postat pe rețelele de socializare despre moartea lui Mueller, în stilul său franc și incomod: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine, mă bucur că a murit” Președintele republican a adăugat: „Nu mai poate face rău oamenilor nevinovați!”

De ce îl anchetează FBI-ul pe șeful demisionar al antiterorismului din SUA. Joe Kent i-a acordat un interviu lui Tucker Carlson, la scurt timp după ce a dezvăluit că războiul SUA cu Iranul a fost declanșat de „presiuni externe”. „Oficialilor nu li s-a permis să exprime îngrijorări cu privire la Iran“

Dezvăluiri halucinante despre Donald Trump: Mergea în cluburi cu tematică sexuale, participa la golden shower, comunica în secret cu Putin și făcea fraude fiscale

DESCOPERIRI A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
20:10
A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
ALERTĂ Consultant în turism: Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute
19:29
Consultant în turism: Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute
MESAJ Românii își arată solidaritatea față de apelul Ramonei Bruynseels: „ Mergeți până la capăt, dați dovadă de curaj și salvați România”
19:29
Românii își arată solidaritatea față de apelul Ramonei Bruynseels: „ Mergeți până la capăt, dați dovadă de curaj și salvați România”
UTILE Ai mâncat crenvurști de post din Carrefour? Am aflat din ce sunt făcuți, de fapt
17:55
Ai mâncat crenvurști de post din Carrefour? Am aflat din ce sunt făcuți, de fapt
TRAGEDIE Tragedie în județul Neamț. O femeie a murit după ce a căzut în latrina unei gospodării
17:14
Tragedie în județul Neamț. O femeie a murit după ce a căzut în latrina unei gospodării
HOROSCOP Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă de curățare și restart”
16:50
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă de curățare și restart”
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Planul secret al lui Hitler care a salvat România de la dezmembrare și dispariție. Cum a manevrat dictatorul nazist destinul țării noastre
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Depinde moralitatea de limba pe care o vorbești? Un studiu a găsit rezultate foarte interesante!
SPORT Liga 2 a început cu playoff și cu playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată
20:02
Liga 2 a început cu playoff și cu playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată
SPORT Metaloglobus, victorie surprinzătoare în Superliga de fotbal! „Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo”
19:49
Metaloglobus, victorie surprinzătoare în Superliga de fotbal! „Suntem pe ultimul loc și vreau să ieșim de acolo”
CONTROVERSĂ Cum ar încerca serviciile secrete ruse să îi protejeze popularitatea lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger”
19:31
Cum ar încerca serviciile secrete ruse să îi protejeze popularitatea lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger”
FLASH NEWS Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
19:16
Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
EMISIUNI Oana Tașcău, fostă directoare de penitenciar și vedetă Only Fans, invitată la MARTORII – duminică, 22 martie, ora 19:00
19:00
Oana Tașcău, fostă directoare de penitenciar și vedetă Only Fans, invitată la MARTORII – duminică, 22 martie, ora 19:00
RĂZBOI Mai trăiește Mojtaba Khamenei? Noul lider religios iranian pune pe jar CIA, Mossad și elita mondială a spionilor
18:42
Mai trăiește Mojtaba Khamenei? Noul lider religios iranian pune pe jar CIA, Mossad și elita mondială a spionilor

