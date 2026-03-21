Fost director FBI a murit. Robert Mueller a anchetat legăturile dintre campania lui Trump și Rusia. Trump: ”Bine, mă bucur că a murit”

Robert S. Mueller III, directorul FBI care a devenit renumit pentru că a transformat cea mai importantă agenție de aplicare a legii din SUA într-o forță de combatere a terorismului după atacurile din 11 septembrie 2001, a decedat. Acesta avea 81 de ani. Reacția lui Trump, vizat de o celebră anchetă derulată de Mueller referitor la o legătură cu Rusia în campania electorală din 2016, nu a întârziat.

Mueller a fost cunoscut în calitate de consilier special însărcinat cu investigarea legăturilor dintre Rusia și campania prezidențială a lui Donald Trump, potrivit AP, citată de Mediafax.

Familia cere respectarea intimității

„Cu profundă tristețe, vă anunțăm că Bob a trecut în neființă” vineri seara, a transmis, sâmbătă, familia sa într-un comunicat. „Familia sa solicită respectarea intimității”, se mai precizează în anunț.

La FBI, Mueller s-a apucat aproape imediat de revizuirea misiunii biroului pentru a răspunde nevoilor de aplicare a legii din secolul XXI, mai scrie AP. Și-a început mandatul de 12 ani cu doar o săptămână înainte de atacurile din 11 septembrie și a servit sub președinți din ambele partide politice americane, democrat și republican. El a fost nominalizat pentru acest post major de președintele republican George W. Bush.

Evenimentul cataclismic din 11 septembrie 2001 a schimbat instantaneu prioritatea principală a biroului: de la rezolvarea crimelor interne la prevenirea terorismului. Schimbarea de paradigmă a impus un standard aproape imposibil de atins pentru Mueller și restul guvernului federal: prevenirea a 99 din 100 de comploturi teroriste nu era suficient.

A condus faimoasa anchetă FBI contra lui Trump

Ulterior, a fost consilier special în cadrul anchetei Departamentului Justiției privind ipoteza rezonabilă ca prima campanie electorală a lui Trump, din anul 2016, să se fi coordonat ilegal cu Rusia pentru a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din acel an.

Donald Trump a reacționat imediat postat pe rețelele de socializare despre moartea lui Mueller, în stilul său franc și incomod: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine, mă bucur că a murit” Președintele republican a adăugat: „Nu mai poate face rău oamenilor nevinovați!”

AUTORUL RECOMANDĂ

