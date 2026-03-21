Într-o analiză publicată de Atlantic Council, Nate Freier – cercetător în cadrul Inițiativei GeoStrategy din cadrul Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate – avertizează că o calculare a riscului strategic în timp de război este modalitatea care separă succesul de eșec. Aceasta echilibrează impactul ulterior al acțiunii militare, în raport cu cele mai largi obiective strategice ale națiunii.

Riscul nu decide. Riscul informează. Riscul ridicat este un semn de avertizare. Conducerea ia în considerare și acționează în funcție de risc – sau îl ignoră, adesea în detrimentul rezultatelor dorite și al siguranței celor aflați în pericol.

Operațiunea din Iran, „Epic Fury”, reprezintă cea mai mare concentrare a puterii militare americane în regiune de la invazia Irakului din 2003.

Conflictul pare a fi concentrat pe eliminarea – sau inspirarea sfârșitului – regimului actual al Iranului, neutralizarea structurilor coercitive care îl permit și distrugerea capacității Iranului de a amenința interesele SUA.

Conduita, impactul continuu și rezultatele strategice ale „Epic Fury” sunt semnificative la nivel global.

Și, în cele din urmă, „regimul iranian pare să perceapă «Epic Fury» ca pe o amenințare existențială și luptă ca și cum ar fi așa”, notează Nate Freier.

„Toate acestea contribuie la un război real, iar oficialii americani nu ar trebui să considere acest lucru mai puțin important”, explică Nate Freier.

Planificarea strategică bazată pe riscuri

Planificarea strategică bazată pe riscuri se concentrează pe o singură întrebare principală, continuă cercetătorul.

Care este probabilitatea ca abordarea aleasă să producă rezultatele dorite la un cost acceptabil?

Având în vedere modul în care s-a desfășurat până acum operațiunea Epic Fury, scrie cercetătorul de la Atlantic Cuncil, nu este clar în ce măsură această întrebare a influențat procesul decizional dinainte de război și, chiar și acum, acțiunile americane în curs de desfășurare.

Această operațiune ar fi putut fi considerată ca fiind cu risc ridicat, cu recompense mari și, prin urmare, demnă de a fi urmărită.

„Însă o evaluare inadecvată a riscurilor unei inițiative atât de complexe și cu consecințe atât de mari o poate transforma într-un risc”, mai scrie Nate Freier.

Riscul 1

Războiul este condus de o coaliție formată din două state – Statele Unite și Israel – și este posibil ca acestea să nu urmărească aceleași scopuri împotriva unui rival care a ales până acum singura versiune de „război total” aflată la îndemâna sa.

„Strategia de „apărare mozaic” a Iranului – care a prioritizat descentralizarea și războiul asimetric – s-ar putea să nu fie un câștig operațional al războiului.

Cu toate acestea, ar putea fi suficientă pentru a supraviețui strategic coaliției americano-israeliane.

Rezistența continuă a Iranului – potențial, în cele din urmă, complicată de viitoarea destabilizare politică și conflict civil – ar putea prelungi angajamentul SUA și Israelului mai mult decât s-a preferat sau s-a anticipat.

De asemenea, ar putea crea asimetrii ireconciliabile între abordările celor două guverne privind încheierea războiului”, susține Nate Freier.

Riscul 2

Războiul zguduie alianțele americane cu probleme.

„Se pare că Washingtonul nu și-a consultat în mod semnificativ partenerii înainte de începerea atacurilor americano-israeliene pe 28 februarie, iar războiul are un impact profund și neprevăzut asupra multora dintre ei.

Mulți aliați NATO, în special, se adaptează deja la o strategie americană emergentă, percepută ca fiind tranzacțională și ostilă intereselor lor.

Aliații SUA știu, de asemenea, că ar putea fi nevoiți să intre în ostilități fără beneficiul unei consultări prealabile doar pentru a-și proteja propriile interese și a se apăra împotriva escaladării sau a o limita.

Împreună, acești factori complică parteneriatele externe deja fragile, făcându-le mai puțin sigure și subminând relațiile pe care Statele Unite se bazează pentru a rezolva multe alte provocări de securitate consecutive. Pe scurt, Epic Fury ar putea doar să amplifice «ruptura» de încredere descrisă recent de prim-ministrul canadian Mark Carney”, continuă cercetătorul de la Atlantic Council.

Riscul 3

Războiul oferă rivalilor americani oportunități pentru acțiuni strategice nedorite.

„Mulți rivali americani, de asemenea, nu au prevăzut operațiunea Epic Fury (cel puțin nu așa cum s-a desfășurat), dar sunt siguri că vor profita de orice avantaje pe care le-ar putea oferi.

Angajamentul SUA în Iran este o invitație deschisă pentru rivali de a lega alianțe și de a epuiza puterea SUA.

În circumstanțele în care activismul SUA contează cel mai mult (în special în Ucraina/Europa și în zona tensionată din Indo-Pacific), epuizarea postbelică a SUA (materială, politică și morală) poate genera autodescurajarea SUA în beneficiul lor.

În cele din urmă, un alt război american în Orientul Mijlociu deschide ușile pentru oportunismul militar și economic rival, contrar intereselor SUA. Suspecții obișnuiți sunt importanți de urmărit aici: China, Rusia și Coreea de Nord”, mai scrie Nate Freier.

Riscul 4

Atât amploarea, cât și consecințele războiului se extind.

Regimul iranian va încerca să deschidă noi vectori de amenințare împotriva Statelor Unite, indiferent dacă loviturile de precizie se termină în zile, săptămâni sau luni.

„Scopul regimului iranian este supraviețuirea. Prin urmare, este probabil să încerce să agraveze și să agraveze problema Statelor Unite. Acesta a închis deja Strâmtoarea Ormuz și a atacat ținte în întreaga regiune.

Aliații, intermediarii și clienții iranieni pot fi, de asemenea, extensii utile ale apărării sale mozaic, care folosește o strategie militară descentralizată pentru a asigura continuitatea câmpului de luptă.

Deși Statele Unite sunt în prezent în ofensivă împotriva Iranului, intermediarii, aliații și clienții săi sunt, de asemenea, vulnerabili la acțiunile ofensive ale SUA.

Cu toate acestea, aceștia ar putea percepe și oportunități exploatabile în război.

Aceștia pot sprijini Iranul direct sau pot profita de război în scopuri proprii. În orice caz, ei completează obiectivele de război ale Iranului cu rezistență activă sau amenințări latente.

De exemplu, există deja un al doilea front Hezbollah-Israel de-a lungul frontierei libaneze, iar milițiile șiite au atacat interesele SUA în Irak.

Houthii din Yemen sunt un joker. Deși până acum au fost tăcute, sunt capabile să amenințe Marea Roșie, Israelul și Peninsula Arabică .

În cele din urmă, este posibil ca teritoriul SUA în sine să nu fie ferit de represalii directe din partea Iranului sau a simpatizanților săi, prin atacuri militare indirecte, atacuri cibernetice și terorism.

Statele Unite au fost în mare parte imune la efectele conflictelor externe încă din perioada imediat următoare 11 septembrie.

Dar, cu excepția invaziei Irakului din 2003, Statele Unite nu au reprezentat o amenințare existențială pentru niciun rival capabil de atunci.

Percepția Iranului asupra războiului total într-o luptă existențială prevestește abordări unice pentru a disloca securitatea și sentimentul SUA. Amenințările Iranului la adresa teritoriului SUA pot să nu fie nici credibile, nici strategice din punct de vedere material, dar acest lucru nu le limitează neapărat valoarea psihologică”, explică Nate Freier în analiza publicată de Atlantic Council.

Riscul 5

Războiul a provocat un șoc asupra comerțului și economiei globale.

„Există costuri militare directe enorme care vor declanșa investiții substanțiale în apărare postbelice pentru a reseta Forța Comună.

Cu toate acestea, marea știre este perturbările economice globale ale operațiunii Epic Fury.

La fel ca partenerii și rivalii SUA, piețele au fost lovite de Epic Fury fără prea mult avertisment.

Sectoarele privat și public nu erau pregătite să își protejeze activele împotriva unor ajustări bruște, dar efemere (în cel mai bun caz) sau a unei perturbări structurale care se extinde la mai multe sectoare în timp (în cel mai rău caz).

Costurile economice neașteptate ale războiului vor avea impacturi globale, iar amploarea și amploarea lor depind în mare măsură de durata războiului”, avertizează cercetorul.

Riscul 6

Războiul este nepopular.

„La mai puțin de o lună de la începutul războiului, mai mult de jumătate dintre americani se opun acestuia, conform unor sondaje recente , iar istoria arată că multe conflicte pierd sprijin în timp.

Deși războaiele nepopulare nu sunt neapărat nejustificate, opinia publică favorabilă este moneda de schimb a libertății de acțiune militară continue.

Eșecul de a schimba această situație va afecta capacitatea Statelor Unite de a lupta acum și, poate, mai important, mai târziu, când mizele vor fi mai mari și interesele mai convingătoare”, încheie Nate Freier analiza publicată de Atlantic Council.

