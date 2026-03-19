Prima pagină » Știri externe » De ce îl anchetează FBI-ul pe șeful demisionar al antiterorismului din SUA. Joe Kent i-a acordat un interviu lui Tucker Carlson, la scurt timp după ce a dezvăluit că războiul SUA cu Iranul a fost declanșat de „presiuni externe”. „Oficialilor nu li s-a permis să exprime îngrijorări cu privire la Iran“

Joe Kent, oficialul care și-a părăsit marți funcția de șef al departamentului național de combatere a terorismului printr-o demisie surprinzătoare, a declarat, într-un interviu acordat comentatorului conservator Tucker Carlson, că lui și altor oficiali sceptici din cadrul administrației li s-a interzis să-și exprime îngrijorările cu privire la un eventual atac asupra Iranului în fața președintelui Donald Trump, relatează The Seattle Times.

„Unui număr considerabil de factori de decizie cheie nu li s-a permis să vină și să-și exprime opinia în fața președintelui”, a declarat Kent în cadrul unui interviu acordat emisiunii „The Tucker Carlson Show”. „Nu a existat o dezbatere serioasă.”

Kent, care a candidat de două ori pentru a reprezenta statul Washington în Congres, a acordat un interviu de două ore — primul de la demisia sa podcasterului. Carlson, un aliat al lui Trump, s-a remarcat, de asemenea, ca un critic vehement al războiului din Iran.

În cadrul interviului de miercuri seara, Kent a repetat afirmațiile pe care le-a formulat în scrisoarea sa de demisie, printre care faptul că Iranul nu reprezenta „niciun pericol iminent” pentru SUA și că anumite interese externe l-au manipulat pe președinte pentru a declanșa războiul.

Totuși, comentariile sale au sugerat că în cadrul administrației existau îngrijorări mai ample cu privire la război.

În timpul interviului, Kent a afirmat că guvernul iranian nu era pe punctul de a obține o armă nucleară. „Nu erau în această situație nici acum trei săptămâni, când a început războiul, și nici în iunie”, a spus el, referindu-se la operațiunea de amploare redusă desfășurată în Iran anul trecut.

Kent, anchetat de FBI în legătură cu presupuse scurgeri de informații

La scurt timp după publicarea podcastului, joi, în presa internațională au apărut rapoarte potrivit cărora FBI-ul îl anchetează pe fostul șef al departamentului de combatere a terorismului – în legătură cu presupuse scurgeri de informații.

Potrivit BBC, Joe Kent face obiectul unei anchete în legătură cu presupuse scurgeri de informații clasificate. Ancheta ar fi început înainte de plecarea sa din funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA.

Anunțându-și demisia marți, Kent a declarat că nu poate susține războiul din Iran „cu conștiința curată” și că țara respectivă „nu reprezenta o amenințare iminentă” pentru SUA – o afirmație respinsă de Casa Albă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe