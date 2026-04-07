Fost membru CNA comentează acid decizia de închidere a Realitatea TV: „În democrație n-ar trebui să se ajungă la închiderea de posturi TV/radio”

Radu Herjeu, fostul membru CNA, a comentat acid decizia CNA de a închide postul de televizune Realitatea TV. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Herjeu a transmis că, în democrație, nu ar trebui să se ajungă la închiderea de posturi TV/radio.

Radu Herjeu: ”E de apreciat curajul membrilor CNA de a lua decizia corectă”

Fostul membru CNA a transmis că, deși măsura luată de CNA este justificată, aceasta va fi ”instrumentată politic și propagandistic de fani sau opozanți sub stindarde fără legătură cu raportarea strictă la actele normative în vigoare”. Herjeu a transmis că este de apreciat curajul membrilor CNA de a lua decizia corectă, având în vedere faptul că postul încălca atât de des legislația audiovizuală.

”În principiu, în democrație n-ar trebui să se ajungă la închiderea de posturi TV/radio. Pentru că societatea ar trebui să fie suficient de matură pentru a dezvolta anticorpi civici față de derapajele media. Și pentru că, oricât de justificată legal ar fi măsura, ea va fi instrumentată politic și propagandistic de fani sau opozanți sub stindarde fără legătură cu raportarea strictă la actele normative în vigoare. Ridicarea licenței Realitatea Plus va da muniție ambelor tabere mult timp de acum încolo, dar e de apreciat curajul membrilor CNA de a lua decizia corectă.

Pe de altă parte, acest post, ca și OTV pe vremuri, încălca atât de des legislația audiovizuală, încât existența ei pe piața media ar fi trebuit pusă sub semnul întrebării din cauza asta, nu pentru neplata amenzilor la timp”, a scris Radu Herjeu pe Facebook.

În cadrul unei şedinţe publice, CNA a examinat problema sancţiunilor financiare neachitate de posturile de televiziune din România. Raportul prezentat a arătat că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 28 de sancţiuni. În schimb, conform datelor discutate în şedinţă, postul îşi achitase amenzile aferente anului 2025.