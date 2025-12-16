Ministrul Muncii afirmă că majorarea salariului minim ar crește „extrem de puțin” cheltuielile bugetare. Cine ar fi, de fapt, principalii beneficiari

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că o eventuală creștere a salariului minim ar avea un impact redus asupra cheltuielilor de personal din sistemul bugetar, în timp ce beneficiile reale s-ar vedea aproape exclusiv în mediul privat.

„Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că salariile bugetarilor și ale demnitarilor nu mai sunt demult în practică în corelare cu salariul minim. Salariile demnitarilor, de exemplu, sunt înghețate la 2018-19. (…) Așadar, creșterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul și în primul rând, în 90% pentru lucrătorii din mediul privat”, a spus Manole

Potrivit ministrului, salariile din sectorul public nu mai sunt corelate de mult timp cu salariul minim, motiv pentru care efectul asupra bugetului de stat ar fi limitat.

„În momentul în care inspecția muncii găsește așa ceva, există sancțiuni și inspecția muncii dă sancțiuni în fiecare zi, de la muncă pe platforme până la lucrătorii din Asia de Sud-Est, care sunt exploatați atunci când ei nu au contract. Ei bine, acești oameni, da, pe măsură ce crește salariul minim, scoatem un pic din economia aia la alb”, a conchis Manole.

