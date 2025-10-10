Fostul judecător Toni Neacșu scrie cum statul român cheltuiește anual 408.800 de lei ca să întrețină furia românilor

Toni Neacșu demonstrează, într-o postare recentă de pe facebook, cât cheltuiește statul român cu întreținerea unui deținut, în loc să apeleze și la varianta de arest la domiciliu. Fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii scrie că aceasta este o practică frecventă în mai multe țări europene, în timp ce România „a rămas la ani lumină distanță de legislațiile similare din Europa civilizată”.

280,01 lei este suma pe care o cheltuiește România zilnic, în 2025, cu întreținerea unui deținut. Zilele trecute, ANP a dat publicității o informație conform căreia gradul de ocupare al pușcăriilor din țara noastră se apropie de 130%.

„Alocația de stat pentru un copil este 719 lei (25,5 lei pe zi) lunar pentru copiii sub doi ani sau cu dizabilități și de 292 (9,41 lei pe zi) lunar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi ani și 18 ani. Asta mă ajută să demonstrez cât ne costă politizarea excesivă a politicilor statului care în mod normal ar trebui să rămână pur tehnice și neideologizate. Electoratul român a fost radicalizat, inclusiv printr-un referendum național organizat de Klaus Iohannis și care i-a garantat câștigarea celui de-al doilea mandat, în a considera că pușcăria e locul unde orice persoană găsită vinovată de justiție trebuie sa putrezească. Indiferent cât de mică e pedeapsa aplicată sau puțin gravă fapta săvârșită, individul trebuie izolat și pedepsit aspru, pentru ca doar așa societatea se consideră răzbunată”, scrie Toni Neacșu.

Potrivit fostului judecător, România are o abordare a legii învechită, care secătuiește bugetul de stat de resurse care ar putea să fie folosite într-o manieră constructivă.

„Așa se face că legislația noastră privind executarea pedepselor a rămas la ani lumină distanță de legislațiile similare din Europa civilizată. Standardul european, inclusiv din considerente de eficiența economică, este de apela pentru infracțiuni și pedepse mărunte la alte forme de executare decât in penitenciar. Românii sunt șocați ca în Italia, Spania, Grecia sau Germania unele pedepse se execută la domiciliu, la fel cum atunci când ajungi ca dintr-o pedeapsă mai mare să mai ai puțin executat (2 ani ca medie) ești trimis la fel la domiciliu. De ce? E simplu, statul cheltuie prea mulți bani cu tine în pușcărie, e mult mai eficient să te lase să te integrezi și să te întreții singur, accentul fiind pus pe recuperarea prejudiciilor iar nu pe izolarea din pură răutate socială a persoanelor care în sine nu prezintă un pericol public. Judecătorii și autoritățile țărilor europene sunt la fel de șocati că trebuie să trimită cetățeni români spre executare într-un regim execuțional pe care ei l-au depășit de zeci de ani.”

„253 de persoane executau la pușcărie pedepse aplicate de judecători mai mici de 1 an, 1900 pedepse mai mici de 2 ani și 4000 mai mici de 3 ani”

„Arestarea preventivă a ajuns din ceea ce trebuia să fie ceva excepțional un sport național și o întrecere socialistă a judecătorilor, la fel executarea propriu zisă nu poate avea loc decât în pușcărie”, mai spune Toni Neacșu într-o nouă încercare de-a demonstra de ce nu pușcăria este soluția pentru infracțiunile mărunte.

„Deși condițiile din penitenciarele noastre supraglomerate sunt mizerabile, fiind și condamnați la CEDO pentru asta și plătind în continuare despăgubiri condamnaților, la instigarea politicienilor publicul larg nu poate privi aceasta problemă decât cu dinții scrâșnind. La 16.04.2025 în penitenciarele noastre era o supraaglomerare cu 4774 de persoane. Avem condiții umane pentru 19.700 de persoane în care îngrămădim 23.600. Pentru cei îngrămădiți statul român plătește pe condamnări la CEDO zeci de mii de euro anual. La noi, la 1 septembrie 2025, 253 de persoane executau la pușcărie pedepse aplicate de judecători mai mici de 1 an, 1900 pedepse mai mici de 2 ani și 4000 mai mici de 3 ani. Un an de pușcărie pentru o persoană ne costă 102.200 lei. Cu cei 4000 de condamnați cu pedepse sub 3 ani aproape orice țară civilizată din Europa, ai căror cetățeni nu au fost radicalizați de politicieni în campanii iresponsabile, ar fi făcut economii de 408.800.000 lei, adică exact suma pe care noi o dăm anual din banii tuturor să ne întreținem furia. Foarte curând, jumătate de miliard de lei”, subliniază Toni Neacșu.

