La infractori stăm bine. Penitenciarele din România dau pe-afară de deținuți. ANP dezvăluie un grad de ocupare de 125,39%

„Centrul de Detenție Craiova nu se desființează, ci se transformă în secție exterioară a Penitenciarului Craiova” informează, printr-un comunicat emis joi, Administrația Națională a Penitenciarelor. Din același document reiese că sistemul de detenție din România are o rată de ocupabilitate de 125,39%.

În urma simulărilor procesului de comasare, s-a decis ca penitenciarul din Craiova să fie transformat în „secție exterioară a Penitenciarului Craiova și va funcționa în continuare în această formă de organizare, dar la capacitatea sa maximă de cazare.”

„În contextul supraaglomerării sistemului penitenciar, care în prezent înregistrează un grad de ocupare de 125,39 %, ANP a evaluat structura unor unități subordonate, pentru a identifica soluții de gestionare eficientă a acestui fenomen, de optimizare a resurselor umane și de reducere a cheltuielilor. Astfel, au fost elaborate proiecte de simulare a procesului de comasare a unor unități penitenciare, selectate în funcție de numărul deținuților custodiați (raportat la capacitatea de cazare) și de dispunerea lor geografică. Aceste proiecte au fost transmise partenerilor de dialog social (sindicatelor) pentru consultare”, după cum reiese din comunicatul ANP.

Penitenciarul din Craiova urmează să fie comasat cu o unitate de detenție vecină, întrucât custodia doar 146 de persoane din 339 cât este limita maximă admisă.

„La data analizei (20 august a.c.), Centrul de Detenție Craiova custodia 146 de persoane private de libertate, cu o capacitate legală de 339 de locuri, rezultând un grad de ocupare de doar 44,65%. Prin urmare, s-a decis comasarea acestuia cu o unitate penitenciară din proximitate, măsură care va elimina aparatul administrativ al Centrului.

Subliniem că angajații Centrului de Detenție Craiova nu vor fi relocați în alte unități, ci vor fi redistribuiți pe alte funcții pentru a acoperi deficitul de personal din structurile care necesită resurse suplimentare. Administrația Națională a Penitenciarelor reafirmă angajamentul său pentru un dialog transparent cu partenerii sociali și pentru implementarea unor măsuri care să asigure eficiența și sustenabilitatea sistemului penitenciar, în beneficiul personalului și al societății”, se mai arată în informarea ANP.

