Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală FATALĂ, dezastruoasă pentru români”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, spune că măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan nu au adus mai mulți bani la buget, așa cum spera premierul, ci dimpotrivă, încasările au scăzut în termeni reali.

Facebook „Taxe mai mari, încasări mai mici. Din păcate cifrele oficiale pe luna septembrie arată ce v-am spus de luni de zile. Creșterea TVA-ului a adus mai puțini bani la stat, în termeni reali, decât anul trecut. Creșterea încasărilor din TVA este 7.7%, inflația de 10%”, a scris Năsui pe

Acesta acuză că guvernul a ales cea mai ușoară cale pentru stat, dar cea mai grea pentru români, adică să crească taxele în loc să reducă cheltuielile. Potrivit fostului ministru, majorările fiscale au avut efectul invers față de cel dorit.

„Creșterea taxelor a fost o greșeală fatală a guvernului Bolojan. A ales calea ușoară pentru guvern, dar dezastruoasă pentru români. Guvernul crede că dacă crește taxele, cresc încasările. Adevărul nu este acesta. Economia nu funcționează ca o regulă de trei simplă. Dacă dublezi o taxă, nu se dublează automat încasările din ea. Dimpotrivă, peste un anumit nivel s-ar putea să se înjumătățească.”

Năsui a mai transmis că statul putea evita această situație dacă ar fi tăiat cheltuielile inutile, cum ar fi banii dați la rectificare pentru programele PNDL și Anghel Saligny, sau subvențiile pentru partidele politice, care au rămas neschimbate.

„Soluția era să nu mai dea bani în plus la rectificare pentru PNDL/Anghel Saligny, să nu mai dea miliarde pe scheme de afaceri pe banii statului și să facă tăieri de cheltuieli semnificative la nivel bugetar. Să taie subvenția pentru partide (care nu a scăzut). Din păcate, niciuna dintre astea nu a avut loc.”

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: