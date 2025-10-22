Grindeanu susține că legea pensiilor magistraților era PIERDUTĂ din start și îl pune la zid pe Bolojan: „Să plece acasă”

Legea prin care Guvernul voia să modifice pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Motivul: Executivul nu a respectat procedura, mai exact nu a așteptat 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ci a mers mai departe după doar zece zile. Cu alte cuvinte, legea nu a fost respinsă pentru conținut, ci pentru grabă și lipsă de comunicare.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că a aflat „pe surse” că legea ar fi fost respinsă de CCR și pe fond, adică pentru conținut, dacă ar fi trecut de analiza de procedură.

Acesta susține că premierul Ilie Bolojan a forțat lucrurile și nu a avut dialog nici nu magistrații, nici cu președintele Nicușor Dan.

„Dacă premierul repetă aceeași greșeală, fără consultare, atunci să plece acasă”, a spus Grindeanu.

Guvernul condus de Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, pe 1 septembrie, pentru legea care modifica pensiile magistraților.

Luni, CCR a decis că Guvernul a greșit procedura, spunând că legea trebuie refăcută de la zero.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

