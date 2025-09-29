Prima pagină » Actualitate » Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă

Ruxandra Radulescu
29 sept. 2025, 17:32
Magistrații Curții de Apel Cluj au decis că fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trebuie să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere, în urma solicitărilor Agenției Naționale de Integritate (ANI). Fostul edil ispășește, la acest moment, o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru luare de mită. 

Fostul edil din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, este nevoit să dea înapoi 2,7 milioane de lei din averea, sa, în urma unei decizii a Curții de Apel din Cluj, a anunțat luni Agenția Națională de integritate.

Procesul a început în 2019, când ANI a sesizat instanța privind diferențe majore între veniturile edilului și bunurile dobândite. Hotărârea de confiscare a fost pronunțată la 29 septembrie 2025, în urma unei expertize contabile suplimentare.

Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru luare de mită, însă a fugit din țară folosind o altă identitate prin punctul de trecere a frontierei Petea.

După ce a fost dat în urmărire și în urma cooperării poliţieneşti internaţionale şi a schimbului de date şi informaţii, dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, Ungaria, Austria şi Italia, acesta a fost localizat, depistat şi reţinut, în noiembrie 2023, de către poliţiştii bavarezi şi BKA, în Augsburg, adus în țară și de atunci se află în penitenciar.

Peste două milioane de lei, confiscate de la fostul director al Universității de Medicină și Farmacie din Iași

De asemenea, Curtea de Apel Iași a dispus confiscarea a 2.186.162,85 lei de la Daniela Druguș, fost director general administrativ al Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași.

Decizia a fost luată la 1 august 2024 și comunicată ANI pe 24 septembrie 2025, tot pentru diferențe nejustificate între venituri și avere.

Agenția precizează că hotărârile nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs.

