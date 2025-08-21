Prima pagină » Actualitate » Cătălin Cherecheș rămâne cu banii de mită/Instanța: „Nu întruneşte elementele infracțiunii de luare de mită, ci ale infracţiunii de abuz în serviciu”

Luiza Dobrescu
21 aug. 2025, Actualitate
Direcția Națională Anticorupție a cerut confiscarea mitei primită de fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, într-un dosar de care a scăpat de condamnare acum doi ani, prin prescripție. Însă, judecătorii au considerat că mita de 150.000 de dolari, ascunsă în două contracte de sponsorizare, „nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracțiunii de luare de mită, ci ale infracţiunii de abuz în serviciu”.

Tribunalul Maramureș a respins solicitarea procurorilor DNA care au cerut confiscarea mitei de 150.000 de dolari pe care a luat-o fostul primar de la Baia Mare, dosar pentru care a fost trimis în judecată în 2018, dar a scăpat de condamnare prin prescripție.

Potrivit motivării judecătorilor, mita ascunsă în cele 2 contracte de sponsorizare de la compania elvețiană care a achiziționat toate depozitele de pirită auriferă ale Remin Baia Mare nu s-ar califica drept mită, ci mai degrabă ar fi abuz în serviciu.

„În ipoteza în care foloasele sunt pretinse, dar nu cu titlu de folos necuvenit, ci cu orice altă destinaţie, fapta nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de luare de mită, ci ale infracţiunii de abuz în serviciu, însă în raport de cadrul procesual de faţă o eventuală schimbare a încadrării juridice dată presupusei fapte nu este posibilă.

În acest sens, s-a reţinut în doctrină şi practica judiciară faptul că, dacă făptuitorul pretinde o sumă de bani nu cu titlu de folos necuvenit, ci cu titlu de obligaţie ce trebuie îndeplinită de cel ce solicită actul, fapta nu constituie luare de mită, ci abuz în serviciu, ori de câte ori funcţionarul va motiva destinaţia şi va destina efectiv profitul ilicit primit nu în folosul propriu, ci în folosul unităţii”, reiese din hotărârea Tribunalului Maramureș.

Aceiași judecători susțin că mita a fost utilizată în folosul comunității și de aceea nu se impune confiscarea acesteia.

”Referitor la beneficiul indirect ce ar fi fost obținut de către inculpatul Cherecheș Cătălin în opinia acuzării, constând în capital electoral, instanţa reţine, pe de o parte, faptul că beneficiul alegat are un caracter incert, obţinerea sa nefiind susţinută de piesele probatorii ale dosarului, iar pe de altă parte este apreciat ca fiind îndoielnic, în contextul în care inculpatul a fost ales primar în cursul anului 2012, următoarele alegeri având loc abia în anul 2016. 

(…)Achiziția de echipamente de joacă și asistență tehnică la montaj, iar o parte a fost utilizată pentru cheltuieli legate de organizarea festivalului Toamna Băimăreană 2013 (materiale promoționale, execuție jocuri artificii Sărbătoarea castanelor, prestări servicii artistice)”, mai reiese din hotărârea instanței.

Acum 2 ani, Cherecheș a fost condamnat în alt dosar, tot pentru luare de mită, la 5 ani de închisoare cu executare. A fugit din România, dar a fost prins la scurt timp în Germania și a fost extrădat în martie 2024.

Decizia de marți a judecătorilor Tribunalului Maramureș nu este definitivă și poate fi atacată prin recurs.

