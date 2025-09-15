Prima pagină » Știri externe » “Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania

“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania

15 sept. 2025, 19:34, Știri externe
“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania
Galerie Foto 6

De 25 de ani, regele Charles al III-lea al Marii Britanii revine periodic în sate „pierdute în timp” din Transilvania.

România face „parte din viața lui”, a declarat contele Tibor Kalnoky, o rudă îndepărtată și prieten al regelui Charles.

Reședința regelui de la marginea satului Valea Zălanului, sau Zalanpatak, din Covasna, nu are WiFi, nu are televizor, dar are o sobă cu lemne din secolul al XVII-lea, un pat de lemn și un portret al reginei Elisabeta a II-a pe un perete.

Kalnoky a fost cel care l-a ajutat pe Charles să găsească casa din Valea Zălanului, la marginea unui grup de căsuțe din secolul al XVII-lea, așezate lângă un pârâu.

Regele deținea deja o altă proprietate în România, în satul Viscri, dar aceea era în centrul localității și, după cum spunea Kalnoky, „locul devenea deja destul de turistic și cu siguranță Charles nu ar fi avut liniște acolo”.

România, o ascunzătoare dar și un laborator viu pentru preocupările lui Charles

România dezvăluie ceva despre omul Charles din spatele coroanei, notează The Washington Post.

Lui Charles îi place să glumească că are o „miză” în România – este descendent al lui Vlad Țepeș, inspirația pentru „Dracula” lui Bram Stoker.

Dar adevărata atracție este ceva mai profund.

Biografii spun că România rurală îi oferă regelui atât o ascunzătoare, cât și un laborator viu pentru preocupările sale de lungă durată pentru pământ, agricultură și biodiversitate.

Aici, agricultura la scară mică este un mod de viață, iar peisajul este bogat în plante și animale pierdute sau rare în Europa de Nord. Urșii, lupii și râșii – dispăruți de mult timp din Marea Britanie din cauza vânătorii, defrișării și pierderii habitatului – încă trăiesc în pădurile României.

Recent, un sătean i-a întâmpinat pe vizitatorii veniți la Valea Zălanului cu avertismentul că o ursoaică și puiul ei fuseseră văzuți în apropiere.

Regele Charles: „Am ajuns să iubesc România”

Într-un discurs din 2014 la Universitatea din București, Charles a avertizat împotriva modernizării, menționând că Marea Britanie a făcut „greșeala îngrozitoare” de a-și deteriora patrimoniul rural și biodiversitatea.

Charles, odinioară ridiculizat acasă ca un prinț ciudat care vorbea cu plantele, a văzut cum multe dintre opiniile sale au devenit mainstream.

„Am ajuns să iubesc România”, a spus Charles în timpul unei vizite în 2023 – prima sa călătorie în străinătate după ce a fost încoronat. „România a păstrat, în pădurile sale străvechi, zone rurale curate și, prin câteva exemple remarcabile de agricultură durabilă, o bogăție incomparabilă a Naturii.”

Criticii avertizează că poate Charles romanțează greutățile vieții rurale.

Economia României aproape egală cu media Uniunii Europene, dar sărăcia rurală, deși se îmbunătățește, se numără printre cele mai mari din blocul comunitar.

Tradițiile se estompează, de asemenea, pe măsură ce tractoarele înlocuiesc coasele iar tinerii pleacă la oraș.

Susținătorii lui Charles zic că prezența regelui ajută, atrăgînd turiștii curioși, care apoi zăbovesc să admire peisajele și tradițiile.

Diferitele organizații caritabile ale lui Charles îi sprijină pe cei care predau abilități rurale, repară monumente și finanțează proiecte precum sistemul ecologic de canalizare din Viscri.

„În România, spre deosebire de Marea Britanie, Charles întâmpină puțină opoziție și se bucură de o mare apreciere pentru ceea ce face”, notează Catherine Mayer în biografia sa, „Charles: The Heart of a King”.

Marmite pentru sătenii din Valea Zălanului

În afara cercurilor regale – și în afara României – puțini oameni știu că Charles are proprietăți aici.

De obicei, Charles vine în România la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, când florile sălbatice se revarsă pe dealuri.

El stă la pensiunea sa cu șapte dormitoare din Valea Zălanului, care se închide pentru vizitatori și se umple cu personalul de securitate al regelui.

În ultima sa călătorie la Valea Zălanului în 2023, Charles a invitat întregul sat – aproximativ 100 de oameni – la un picnic. Familiile au adus pâine, brânzeturi și rachiu de prune.

Charles a apărut cu borcane de Marmite, un produs tipic britanic, care i-a derutat pe unii dar i-a fermecat pe alții.

Charles a vizitat pentru prima dată România în 1998, un an dificil, după moartea Dianei, și s-a întors aproape în fiecare an de atunci. Localnicii îl așteptau și anul acesta, dar regele a trebuit să călătorească în Canada.

Nu toți membrii familiei regale fac aceeași impresie în rândul localnicilor.

Prințul Harry a vizitat zona odată, în 2012, și unii localnici îl țin minte pentru că mergea cu motocicleta și bea rachiu de prune – niște episoade mai pline de viață decât plimbările lui Charles prin pajiștile cu flori.

Regina Camilla și Prințul William nu au ajuns încă să călătorească în România, deși Prințul George deține deja o pajiște cu flori sălbatice – un petic din lumea mai lentă a bunicului său – care i-a fost dăruită la naștere.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a

Citește și

EXTERNE J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
20:34
J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
VIDEO Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”
20:34
Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”
EXTERNE Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
17:41
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
NEWS ALERT VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
17:07
VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
VIDEO Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
17:03
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
EXTERNE SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
16:44
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Anunțul momentului despre Victor Rebengiuc. Ce se întâmplă cu marele actor: „Nu mai pot”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Noul plan al lui Călin Georgescu. Ar vrea să preia AUR de la George Simion. Cum își va schimba discursul
Evz.ro
Demisia lui Bolojan, văzută de Băsescu. Replica anului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Ce efect ar putea avea obiectele interstelare precum 3I/ATLAS în jurul stelelor tinere?