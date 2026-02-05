Cu două zile înainte de a muri, Jeffrey Epstein și-a ales moștenitorii averii sale de sute de milioane de dolari. Cine a fost principalul beneficiar?

Noi detalii neștiute până acum ies la iveală în cazul controversatului milionar Jeffrey Epstein, după ce s-a aflat cine cum și-a împărțit magnatul averea de sute de milioane de dolari cu doar două zile înainte de moartea sa din 2019.

Cu două zile înainte de a muri într-o închisoare federală, Jeffrey Epstein, milionarul acuzat de trafic de minori și pedofilie, ar fi semnat un document confidențial care stabilea modul în care urma să fie distribuită averea sa de origine controversată. Actul, cunoscut sub numele de „Trust 1953”, a fost făcut public recent și a readeschis controversele legate de destinația finală a banilor săi, scrie Infobae.com.

Averea lui Epstein, estimată inițial la aproximativ 600 de milioane de dolari, a fost semnificativ diminuată ulterior prin taxe, cheltuieli legale și plăți compensatorii.

Potrivit documentului, principala beneficiară era iubita sa de la acea vreme, Karyna Shuliak, o femeie bielorusă stabilită la New York.

Actul prevedea că Shuliak urma să primească active în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, inclusiv o rentă anuală de 50 de milioane de dolari și acces la mai multe proprietăți ale lui Epstein, dintre care multe au fost ulterior vândute. Ea îl cunoștea pe Epstein cel puțin din 2012 și a fost ultima persoană cu care acesta a vorbit înainte de confirmarea sinuciderii sale, în 2019.

Averea lui Epstein împărțită cu la 40 de beneficiari

Documentul de 32 de pagini, publicat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, enumeră aproximativ 40 de beneficiari, majoritatea persoane cu legături personale sau profesionale cu Epstein. Printre aceștia se regăsesc fratele său, Mark Epstein, și Ghislaine Maxwell, fiecare menționați pentru sume de câte 10 milioane de dolari.

Ghislaine Maxwell a fost condamnată în 2021 la 20 de ani de închisoare pentru conspirație la abuz sexual asupra adolescentelor, în legătură directă cu activitățile lui Epstein.

Un alt beneficiar menționat este Martin Nowak, profesor de matematică la Universitatea Harvard, căruia îi erau alocați 5 milioane de dolari. Nowak nu a oferit comentarii după dezvăluirea documentului.

O omisiune majoră a acordului „Trust 1953” este lipsa unor prevederi directe pentru cele peste 200 de adolescente și tinere care au acuzat abuzuri sexuale. Totuși, după moartea lui Epstein, coadministratorii averii, Darren Indyke și Richard Kahn, au creat un fond separat de despăgubire.

Câți bani au primit victimele lui Epstein

Prin acest fond, au fost plătite 121 de milioane de dolari în restituiri și alte 49 de milioane de dolari în compensații suplimentare pentru victime. Indyke și Kahn apar, de asemenea, ca beneficiari ai trustului, cu sume estimate la 50 de milioane de dolari, respectiv 25 de milioane de dolari.

Avocatul succesoral Daniel Weiner a precizat că niciun beneficiar nu va primi bani „decât după ce toate creanțele creditorilor și pretențiile succesorale vor fi fost satisfăcute în totalitate, inclusiv cererile de despăgubire depuse de femeile care au suferit abuzuri”.

Cea mai recentă evaluare judiciară estimează averea rămasă a lui Epstein la aproximativ 120 de milioane de dolari, deși valoarea reală rămâne incertă, în condițiile în care unele investiții sunt încă reevaluate. Printre beneficiarii neidentificați se numără, potrivit documentelor, mai mulți foști angajați ai acestuia.

Avocatul Karynei Shuliak a refuzat să comenteze după publicarea trustului, iar Mark Epstein a declarat că nu avea cunoștință despre includerea sa ca beneficiar.

Recomandarea autorului:

Bill și Hillary Clinton au acceptat să depună mărturie în ancheta Congresului SUA privind legătura cu dosarul Epstein