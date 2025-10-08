Prima pagină » Actualitate » Fotbalistul de la DINAMO care l-a impresionat pe Kopic. „Merită din plin minute”

Fotbalistul de la DINAMO care l-a impresionat pe Kopic. „Merită din plin minute”

08 oct. 2025, 10:48, Actualitate
Fotbalistul de la DINAMO care l-a impresionat pe Kopic. „Merită din plin minute”
Fotbalistul de la Dinamo care l-a impresionat pe Kopic / Sursa FOTO: prosport.ro

După un start ezitant în tricoul lui Dinamo, cu evoluții nu tocmai convingătoare, un fotbalist important din lotul „câinilor” i-a recâștigat încrederea antrenorului Zeljko Kopic. Tehnicianul croat se declară impresionat de evoluția jucătorului și spune că, acum, „merită din plin minute”.

Cel vizat este spaniolul Alberto Soro (26 de ani), mijlocaș dreapta. El a reintrat în planurile croatului Kopic, care l-a lăudat public pentru atitudinea arătată în ultimele săptămâni.

Soro, de la Real Madrid la Dinamo

Soro a sosit la Dinamo în vara lui 2024, cu un CV impresionant pentru nivelul campionatului românesc. În urmă cu doar câțiva ani, Real Madrid plătea 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera, dar traseul spaniolului nu a fost unul constant.

La Dinamo, primele sale apariții au fost sub așteptări, iar după șase meciuri fără gol sau pasă decisivă conducerea a decis să-l împrumute în Portugalia, la Chaves, echipă din liga secundă. Acolo, cu el în teren, clubul a ratat promovarea și la final a renunțat la opțiunea de cumpărare definitivă.

Întoarcerea lui în Ștefan cel Mare nu le-a picat bine oficialilor dinamoviști, care ar fi preferat o despărțire definitivă, în special din cauza salariului ridicat – aproximativ 16.000 de euro pe lună. Alberto Soro are un contract valabil până în 2027.

Inițial, părea că Zeljko Kopic nu va mai apela la el, însă lucrurile s-au schimbat radical. După 10 etape în care nu a prins niciun minut, Soro a fost trimis pe teren la finalul lui septembrie, în remiza cu Universitatea Craiova (2-2), bifând primele 11 minute ale sezonului. A urmat meciul cu Slobozia, unde a jucat peste 20 de minute și a atras atenția antrenorului.

„A intrat foarte bine”

„Alberto Soro este un jucător pe care noi l-am transferat pentru că am crezut în el. Nu s-a adaptat prea bine la început. Am încercat să-l integrăm, dar nu am reușit să găsim acea conexiune.

După aceea ne-am gândit să-l împrumutăm ca să joace mai mult în liga a doua din Portugalia, ca să vedem cum se adaptează acolo. Echipa de acolo n-a promovat, iar ulterior am vrut să vedem care e cea mai bună soluție pentru club, pentru el. Știți că avem un număr limitat de jucători străini pe care îi putem înregistra, în plus trebuie să avem un anumit echilibru în echipă pe fiecare post.

Au fost anumite discuții cu el. Soro se află sub contract cu noi și am purtat mai multe discuții cu el, am încercat să-i explic mai multe lucruri.

I-am spus ce aștept de la el și ce pot spune acum e că, în ultimul timp, s-a pregătit foarte, foarte bine, și-a îmbunătățit nivelul foarte mult, iar pentru mine e simplu. Când văd că un jucător dă totul și vrea să accepte stilul nostru de joc, iar la fiecare antrenament se pregătește la cel mai înalt nivel, pentru mine, ca antrenor, asta e cea mai bună opțiune.

Am început să-i ofer minute pentru că le merită din plin. Voi fi cel mai fericit antrenor din lume dacă văd asta din partea oricărui jucător.

Soro a intrat la Craiova foarte, foarte bine și, de asemenea, și pe terenul greu de la Clinceni, împotriva Sloboziei, a jucat foarte bine”, a declarat Kopic, la podcast-ul „Totul pentru Dinamo”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Victor Angelescu, MESAJ dur pentru Andrei Nicolescu. „Vii să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai șmecheră, mai sus”

Citește și

ACTUALITATE La ce vârstă te poți PENSIONA. A fost actualizat tabelul pentru femei și bărbați până în anul 2030
10:40
La ce vârstă te poți PENSIONA. A fost actualizat tabelul pentru femei și bărbați până în anul 2030
ACTUALITATE Tragedie CUTREMURĂTOARE în Dâmbovița. O mamă și-ar fi ucis fiul de cinci ani înainte de a se sinucide și incendia casa
10:35
Tragedie CUTREMURĂTOARE în Dâmbovița. O mamă și-ar fi ucis fiul de cinci ani înainte de a se sinucide și incendia casa
ACTUALITATE Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
10:11
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
ACTUALITATE S-a închis Transfăgărășanul. CNAIR anunță că se va redeschide „dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo”
10:07
S-a închis Transfăgărășanul. CNAIR anunță că se va redeschide „dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo”
RELIGIE A început PELERINAJUL de Sfânta Parascheva. Regulile pe care miile de credincioși veniți la Iași trebuie să le respecte
10:07
A început PELERINAJUL de Sfânta Parascheva. Regulile pe care miile de credincioși veniți la Iași trebuie să le respecte
ANALIZĂ Rusia mărește presiunea pe frontul din Ucraina și menține SUPREMAȚIA aeriană. Bombardierul SU-34 costă până la 85 milioane $ și este livrat într-un ritm constant Forțelor Aerospațiale
10:00
Rusia mărește presiunea pe frontul din Ucraina și menține SUPREMAȚIA aeriană. Bombardierul SU-34 costă până la 85 milioane $ și este livrat într-un ritm constant Forțelor Aerospațiale
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată insula din Europa unde timpul stă pe loc, la propriu: E singura zonă din lume unde locuitorii au renunțat la ceasuri
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Evz.ro
Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Durere fără margini pentru Adriana Ochișanu! Ce i-a spus îndrăgita interpretă fiului ei, Cristian, când s-a trezit din comă: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut o minune” Confesiunile pline de suferință ale artistei au emoționat pe toată lumea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se mișcă plăcile tectonice?
EXTERNE Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON
11:07
Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON
EXTERNE CIA declasifică raportul privind legăturile lui Joe Biden cu Ucraina: oficialii de la Kiev acuzau „dublul standard” al Washingtonului
10:45
CIA declasifică raportul privind legăturile lui Joe Biden cu Ucraina: oficialii de la Kiev acuzau „dublul standard” al Washingtonului
EXTERNE Atac fără precedent la un festival budhist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ
10:42
Atac fără precedent la un festival budhist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
10:30
Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
EXTERNE Un proces împotriva a doi presupuși spioni chinezi a fost anulat/ GUVERNUL BRITANIC nu a furnizat informații pentru continuarea anchetei
10:14
Un proces împotriva a doi presupuși spioni chinezi a fost anulat/ GUVERNUL BRITANIC nu a furnizat informații pentru continuarea anchetei
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”
10:00
Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”