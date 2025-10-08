Fotbalistul de la DINAMO care l-a impresionat pe Kopic. „Merită din plin minute”

După un start ezitant în tricoul lui Dinamo, cu evoluții nu tocmai convingătoare, un fotbalist important din lotul „câinilor” i-a recâștigat încrederea antrenorului Zeljko Kopic. Tehnicianul croat se declară impresionat de evoluția jucătorului și spune că, acum, „merită din plin minute”.

Cel vizat este spaniolul Alberto Soro (26 de ani), mijlocaș dreapta. El a reintrat în planurile croatului Kopic, care l-a lăudat public pentru atitudinea arătată în ultimele săptămâni.

Soro, de la Real Madrid la Dinamo

Soro a sosit la Dinamo în vara lui 2024, cu un CV impresionant pentru nivelul campionatului românesc. În urmă cu doar câțiva ani, Real Madrid plătea 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera, dar traseul spaniolului nu a fost unul constant.

La Dinamo, primele sale apariții au fost sub așteptări, iar după șase meciuri fără gol sau pasă decisivă conducerea a decis să-l împrumute în Portugalia, la Chaves, echipă din liga secundă. Acolo, cu el în teren, clubul a ratat promovarea și la final a renunțat la opțiunea de cumpărare definitivă.

Întoarcerea lui în Ștefan cel Mare nu le-a picat bine oficialilor dinamoviști, care ar fi preferat o despărțire definitivă, în special din cauza salariului ridicat – aproximativ 16.000 de euro pe lună. Alberto Soro are un contract valabil până în 2027.

Inițial, părea că Zeljko Kopic nu va mai apela la el, însă lucrurile s-au schimbat radical. După 10 etape în care nu a prins niciun minut, Soro a fost trimis pe teren la finalul lui septembrie, în remiza cu Universitatea Craiova (2-2), bifând primele 11 minute ale sezonului. A urmat meciul cu Slobozia, unde a jucat peste 20 de minute și a atras atenția antrenorului.

„A intrat foarte bine”

„Alberto Soro este un jucător pe care noi l-am transferat pentru că am crezut în el. Nu s-a adaptat prea bine la început. Am încercat să-l integrăm, dar nu am reușit să găsim acea conexiune.

După aceea ne-am gândit să-l împrumutăm ca să joace mai mult în liga a doua din Portugalia, ca să vedem cum se adaptează acolo. Echipa de acolo n-a promovat, iar ulterior am vrut să vedem care e cea mai bună soluție pentru club, pentru el. Știți că avem un număr limitat de jucători străini pe care îi putem înregistra, în plus trebuie să avem un anumit echilibru în echipă pe fiecare post.

Au fost anumite discuții cu el. Soro se află sub contract cu noi și am purtat mai multe discuții cu el, am încercat să-i explic mai multe lucruri.

I-am spus ce aștept de la el și ce pot spune acum e că, în ultimul timp, s-a pregătit foarte, foarte bine, și-a îmbunătățit nivelul foarte mult, iar pentru mine e simplu. Când văd că un jucător dă totul și vrea să accepte stilul nostru de joc, iar la fiecare antrenament se pregătește la cel mai înalt nivel, pentru mine, ca antrenor, asta e cea mai bună opțiune.

Am început să-i ofer minute pentru că le merită din plin. Voi fi cel mai fericit antrenor din lume dacă văd asta din partea oricărui jucător.

Soro a intrat la Craiova foarte, foarte bine și, de asemenea, și pe terenul greu de la Clinceni, împotriva Sloboziei, a jucat foarte bine”, a declarat Kopic, la podcast-ul „Totul pentru Dinamo”.

