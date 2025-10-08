Victor Angelescu, președintele Rapidului, l-a acuzat pe omologul de la Dinamo, Andrei Nicolescu, de faptul că minte. Oficialul roș-albilor a propus reciprocitate la derby și a spus că așteaptă de câteva zile un răspuns din partea oficialilor din Giulești, dar întârzie să apară.

Angelescu a spus că abia aseară a venit propunerea roș-albilor și-l acuză pe Nicolescu de declarații menite doar să se „pună bine” cu suporterii.

Victor Angelescu, mesaj dur pentru Andrei Nicolescu. „Vii să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai șmecheră, mai sus”

Dinamo – Rapid are loc la 19 octombrie, de la ora 20:30, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

„E normal să lămurim situația asta pentru suporterii noștri, dar și ai lui Dinamo. Nu mi se pare normal să ducem într-o parte personală niște lucruri și să încercăm să părem mai deștepți unii decât alții.

Respect clubul Dinamo foarte mult. Este un club extrem de important. Îl respect și pe domnul Nicolescu pentru că este președintele clubului Dinamo.

Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. Să vii să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai șmecheră, mai sus și să spui că ai trimis și acum aștepți răspunsul de la Rapid, că s-ar putea să nu vrem. Să creezi o chestie d-asta ca și cum tu ești mai sus. Ar trebui să ne respectăm. Nu am primit nicio adresă.

M-am dus să caut. Mă gândeam că eu nu primisem. Poate pe adresa oficială, poate la ticketing. Nu a primit nimeni nimic.

Când m-am urcat în mașină și veneam aici (n.red. – la emisiune), la 20:30 s-a trimis propunerea (n.red. – aseară). Nu e normal să vii și să zici că ai vorbit când tu nu ai vorbit cu nimeni relevant din club. Nu știu cu cine ai vorbit și ce ai făcut. Eu habar n-aveam.

Lucrurile să fie foarte clare. Rapid va juca cu Dinamo și FCSB pe Arena Națională. O spun acum ca să audă și domnul Nicolescu și suporterii. Suntem de acord să jucăm pe Arena Națională. În retur vom juca acolo. Noi nu am ieșit să ne dăm mai rotunzi”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.