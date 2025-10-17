FOTO. Alina Pușcău spune SECRETUL siluetei sale. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”

Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a spus care este secretul siluetei sale de invidiat. ”Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a declarat aceasta.



Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de 16 ani. În urmă cu ani, Alina Pușcău a avut o idilă cu starul hollywoodian Vin Diesel.

În prezent, Alina Pușcău poate fi văzută la show-ul ”Asia Express” 2025, de la Antena 1, unde face echipă cu Cristina Postu.

Alina Pușcău este într-o formă fizică foarte bună. Despre cum se întreține a oferit aceasta detalii la Știrile Antena Stars.

Alina Pușcău spune secretul siluetei sale. ”Poți să mănânci să îți faci pofta, dar atât, nu să mănânci să te saturi”

”Fac de ceva vreme (n.r. pilates). Am avut un accident pe când aveam șase ani și am probleme cu spatele (…) Pilates poți să faci la orice vârstă, este un sport extraordinar (…) De 3-4 ori pe săptămână, fac și febră musculară, dar te simți foarte bine după aceea (…) Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a explicat Alina Pușcău, potrivit spynews.ro.



Vedeta a dat detalii și despre ce obișnuiește să mănânce într-o zi:

”Dimineața am ovăz cu afine, după aceea ouă și pui cu orez sau cu salată seara, dar este important să nu pui foarte multe sosuri în mâncare (…) Poți să mănânci să îți faci pofta, dar atât, nu să mănânci să te saturi, să mănânci totul cu moderație”.