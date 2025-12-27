Perry Bamonte, chitaristul trupei The Cure, a murit la 65 de ani

Perry Archangelo Bamonte, chitarist și claviaturist veteran al influentei trupe The Cure, a murit. Avea 65 de ani, scrie CNN.

Trupa a făcut anunțul pe site-ul său oficial vineri.

„Cu enormă tristețe confirmăm moartea marelui nostru prieten și coleg de trupă Perry Bamonte, care a decedat după o scurtă boală petrecută acasă în perioada Crăciunului”, a scris trupa. „Liniștit, intens, intuitiv, constant și extrem de creativ, «Teddy» a fost o parte caldă și vitală a poveștii The Cure”, a continuat comunicatul. „Gândurile și condoleanțe noastre sunt alături de întreaga sa familie. Ne va lipsi enorm.”

Bamonte a lucrat cu trupa în diverse roluri din 1984 până în 1989, inclusiv tehnician de chitară. S-a alăturat oficial trupei în 1990, când claviaturistul Roger O’Donnell a părăsit trupa. Atunci a devenit membru cu normă întreagă al grupului, cântând la chitară, bas cu șase corzi și clape.

Alăturându-se trupei imediat după succesul lor în mainstream, „Disintegration” din 1989, Bamonte apare pe mai multe albume ale trupei The Cure, inclusiv „Wish” din 1992, care conține hiturile definitorii ale carierei, „Friday I’m in Love” și „High”, precum și „Wild Mood Swings” din 1996, „Bloodflowers” ​​din 2000 și albumul omonim din 2004.

Bamonte a fost concediat din formația The Cure de către solistul și liderul lor, Robert Smith, în 2005. La acea vreme, el cântase la peste 400 de concerte în 14 ani. Bamonte s-a realăturat grupului în ultimii ani, participând la alte 90 de turnee cu trupa în 2022.

În 2019, Bamonte a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame alături de restul trupei The Cure.

