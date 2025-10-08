Prima pagină » Actualitate » FOTO / Cât de greu i-a fost Dianei Dumitrescu să rămână însărcinată. ”Am făcut 21 de zile INJECȚII în burtă cu diferiți hormoni”

08 oct. 2025, 17:30, Actualitate
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a explicat cât de greu i-a fost să rămână însărcinată. Vedeta este mama unui băiețel.

Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune.

În plan personal, Diana Dumitrescu este mămica unui băiețel. Micuțul se numește Carol. Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a anului 2018. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a  mai fost măritată cu producătorul Ducu Ion.

Diana Dumitrescu a povestit, la podcastul Mihaelei Moise, despre cât de greu i-a fost să rămână însărcinată. Vedeta a recurs la tratamente pentru a-și îndeplini visul de a deveni mămică.

”La mine funcționa o singură trompă și trompa respectivă aveam șanse 50% să funcționeze și nu a funcționat. Ideea este că apoi am descoperit că am și amh-ul foarte mic (…) și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Am făcut și un tratament de stimulare ovariană… cu injecții, așa cum e și pregătirea pentru FIV. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni, nu știu să intru în detalii. (…) De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat foarte tare, pentru că aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, plus dorința, au un efect foarte nasol asupra organismului în sensul că te îngrași, te balonezi, corpul tău se transformă, mai ales de la hormoni”, a spus Diana Dumitrescu, citată de revista Viva.

”Noi ne-am cunoscut în 2015 și pe la sfârșitul anului a zis dacă vreau să facem un copil și am zis da. Eram de jumătate de an împreună. Din 2015 până în 2019 când am rămas însărcinată cu Carol”, a mai declarat vedeta.

