Prima pagină » Actualitate » FOTO. Câți BANI a câștigat Mihai Trăistariu din reclame. ”Am primit de la o firmă 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați”

FOTO. Câți BANI a câștigat Mihai Trăistariu din reclame. ”Am primit de la o firmă 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați”

28 oct. 2025, 11:30, Actualitate
FOTO. Câți BANI a câștigat Mihai Trăistariu din reclame. ”Am primit de la o firmă 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați”
Galerie Foto 20
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din reclame

Cântărețul Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit câți bani a încasat pentru a face reclame. Acesta a vorbit și despre barterele făcute de artiști.

Cântărețul face bani frumoși din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. În plus, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor.

Însă, artistul a câștigat și din reclamele pe care le-a făcut de-a lungul anilor. Acesta a dat detalii pentru click.ro.

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din reclame.  ”Îmi dăduseră 8.000 de euro, îmi dădeam pe cap cu acea pudră”

”Am făcut reclamă și la o pudră de păr, îmi dăduseră 8.000 de euro, îmi dădeam pe cap cu acea pudră, era și un video. Am promovat și produse cosmetice pentru bărbați, pentru 1.000 de euro. Prin 2015 am primit de la o firmă suma de 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați, ca să le promovez produsele pe conturile mele sociale. Iar în 2007 am făcut reclamă în Grecia, la o firmă de haine. Pe atunci eram în vogă cu piesa „Tornero”. Le-am făcut o reclamă care a intrat în toate revistele lor”, a declarat Mihai Trăistariu.

Cântărețul a vorbit și despre barterele pe care le fac artiștii, inclusiv el:

”Noi artiștii mai facem însă și bartere, cam toți fac. Adică primești produsele la care faci reclamă, în loc de bani. Ca să fiu cinstit, vă spun că noi artiștii mai și mâncăm pe barter. Cei de la local refuză plata cinei și ne propun să le facem reclamă pe conturile sociale, cu o fotografie sau un filmuleț. Dar, și marile staruri de la Hollywood procedează așa. Multe vedete din lumea asta mănâncă moca sau stau gratis la hotel. Îmi amintesc că am avut moca și 10 ședințe de masaj, dar și la acces gratuit la o sală de fitness. Noi, artiștii, care avem o anume cotă, suntem căutați de firme, ca să le promovăm”.

Citește și

CULTURĂ FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”
12:15
FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”
ECONOMIE O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
12:11
O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
EDUCAȚIE Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
11:59
Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
NEWS ALERT „Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
11:47
„Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
ACTUALITATE Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
11:30
Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Metoda inedită prin care cercetătorii vor să scape de țânțari