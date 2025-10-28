FOTO. Câți BANI a câștigat Mihai Trăistariu din reclame. ”Am primit de la o firmă 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați”

Cântărețul Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit câți bani a încasat pentru a face reclame. Acesta a vorbit și despre barterele făcute de artiști.

Cântărețul face bani frumoși din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. În plus, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor.

Însă, artistul a câștigat și din reclamele pe care le-a făcut de-a lungul anilor. Acesta a dat detalii pentru click.ro.

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din reclame. ”Îmi dăduseră 8.000 de euro, îmi dădeam pe cap cu acea pudră”

”Am făcut reclamă și la o pudră de păr, îmi dăduseră 8.000 de euro, îmi dădeam pe cap cu acea pudră, era și un video. Am promovat și produse cosmetice pentru bărbați, pentru 1.000 de euro. Prin 2015 am primit de la o firmă suma de 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați, ca să le promovez produsele pe conturile mele sociale. Iar în 2007 am făcut reclamă în Grecia, la o firmă de haine. Pe atunci eram în vogă cu piesa „Tornero”. Le-am făcut o reclamă care a intrat în toate revistele lor”, a declarat Mihai Trăistariu.

Cântărețul a vorbit și despre barterele pe care le fac artiștii, inclusiv el:

”Noi artiștii mai facem însă și bartere, cam toți fac. Adică primești produsele la care faci reclamă, în loc de bani. Ca să fiu cinstit, vă spun că noi artiștii mai și mâncăm pe barter. Cei de la local refuză plata cinei și ne propun să le facem reclamă pe conturile sociale, cu o fotografie sau un filmuleț. Dar, și marile staruri de la Hollywood procedează așa. Multe vedete din lumea asta mănâncă moca sau stau gratis la hotel. Îmi amintesc că am avut moca și 10 ședințe de masaj, dar și la acces gratuit la o sală de fitness. Noi, artiștii, care avem o anume cotă, suntem căutați de firme, ca să le promovăm”.