FOTO / Ce ALIMENT nu mai consumă deloc Mihaela Tatu. ”E cel mai năbădăios”

06 oct. 2025, 14:30, Actualitate
Galerie Foto 19
Ce aliment nu mai consumă deloc Mihaela Tatu

Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a renunțat definitiv la un aliment. Aceasta a explicat care a fost motivul.

Mihaela Tatu a decis să scoată definitiv din alimetația sa un aliment. Este vorba despre zahăr.

Vedeta a mărturisit că a fost dificil să facă acest lucru dat fiind că îi plac foarte mult dulciurile.


”Toată viața mea am ținut diete! Am eliminat zahărul definitiv din alimentație! E cel mai năbădăios, iar mie din păcate îmi plac foarte mult gusturile dulci, de la dulce amărui la dulce sărat. Numitorul comun la mine era dulcele și recunosc a fost destul de dificil pentru mine să renunț la zahăr”, a explicat Mihaela Tatu pentru click.ro.

Mihaela Tatu, carieră impresionantă

Mihaela Tatu a fost în atenția publicului cu emisiunea ”De 3 X femeie”, pe care a prezentat-o timp de foarte mulți ani la Acasă TV. În anul 2008 a renunțat la emisiune, după ce a moderat-o timp de 10 ani. Ulterior, vedeta a moderat și alte emisiuni, după care a renunțat la TV. Anul acesta a revenit la postul de televiziune Antena 1, unde a prezentat emisiunea ”În direct cu România”, însă a fost înlocuită după doar o lună de Mirela Vaida.

De asemenea, Mihaela Tatu a pus bazele unui nou proiect. Ea citeşte poveşti pentru copii și dă glas personajelor de desene animate. În plus, de ceva timp, activează ca trainer pentru vorbitul în public.

În plan personal, Mihaela Tatu a fost căsătorită, însă a ajuns la separare după 16 ani de căsnicie. Din acest mariaj a rezultat o fată, Ioana. Aceasta locuiește în Germania, la Berlin.

