FOTO / Ce face Adelina Pestrițu pentru a-și menține SILUETA. ”O dietă te frustrează”

10 oct. 2025, 14:30, Actualitate
Adelina Pestrițu, în vârstă de 38 de ani, a dat câteva detalii despre cum reușește să își mențină silueta.

Adelina Pestrițu arată foarte bine și are o siluetă fără reproș. Bruneta a explicat, pentru revista Viva, cum reușește să fie într-o formă fizică extraordinar de bună.

”Nu n.r. nu ține diete). O dietă te frustrează. Încerc să am un echilibru. Fac sport și nu exagerez cu mâncarea. Îmi fac poftele dar nu exagerez”, a declarat Adelina Pestrițu.


”Am un truc pe care îl aplic de ani de zile. Mă cântăresc zilnic și când depășesc 54 kg, renunț la dulciuri și alimente cu multe calorii. Am observat că mă simt foarte bine la 53 kg și așa m-am setat. Am perioade când nu ajung la sală”, a mai spus aceasta.

Adelina Pestrițu, două căsătorii și un copil

Adelina Pestrițu a fost asistentă de televiziune, iar acum este influencer și se bucură de mare succes în mediul online. În ceea ce privește viața personală, aceasta a fost căsătorită de două ori. Primul mariaj al vedetei a fost cu Liviu Vârciu. Din anul 2019, Adelina Pestrițu este căsătorită cu Virgil Șteblea, alături de care are o fiică, Zenaida Maria.

