FOTO / Ce mâncare i-a pregătit prima oară soția lui chef Florin Dumitrescu. ”A fost prima FARFURIE pe care ea mi-a gătit-o în 2010”

Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit ce mâncare i-a pregătit prima oară soția sa, Cristina, atunci când s-au cunoscut.



Chef Florin Dumitrescu a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV.

Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit, pentru revista Unica, ce rețetă i-a pregătit pentru prima oară cea care i-a devenit parteneră de viață.

Ce mâncare i-a pregătit prima oară soția lui chef Florin Dumitrescu. ”Dar a fost gustoasă, n-am uitat-o”

”Mâncărică de cartofi. A fost prima farfurie pe care ea mi-a gătit-o în 2010. Când am plecat de la cârciumă, m-am dus acasă și ea mi-a dat această mâncărică de cartofi, în care a pus mult prea mult ardei iute și în momentul ăla eu nu mâncam ardei iute deloc. Dar a fost gustoasă, n-am uitat-o”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

”Ar putea să facă față pe absolut orice. Cred că mai puțin pe filetat pește, dar în rest ar face față la orice. Gătește bine. Cristina chiar gătește bine. Și ea vede bucătăria ca pe o știință, ceea ce e foarte mișto. Adică ea vede ingredientele, le duce într-o materie mai… a substanțelor pe care le conțin. Adică morcovul are de-aia, de-aia, de-aia, e bun. Ceapa are din-aia, are din-aia, te ajută la asta. Adică e într-o zonă din-asta foarte interesantă”, a mai declarat juratul de la ”Masterchef.