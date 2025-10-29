Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cel mai dificil moment din viața Elisabetei Turcu. ”Am albit. Am SUFERIT enorm”

FOTO. Cel mai dificil moment din viața Elisabetei Turcu. ”Am albit. Am SUFERIT enorm”

29 oct. 2025, 16:30, Actualitate
FOTO. Cel mai dificil moment din viața Elisabetei Turcu. ”Am albit. Am SUFERIT enorm”
Galerie Foto 17
Cel mai dureros moment din viața Elisabetei Turcu

Interpreta de muzică populară Elisabeta Turcu a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, și anume plecarea fiului său în Anglia.

Originară de pe Valea Argeșului, Elisabeta Turcu este una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii populare românești. Este solista Ansamblului Doina al Armatei din 1979

Artista este căsătorită şi are un băiat, Dragoș, care este stabilit în Anglia de mulți ani.  Plecarea fiului său de acasă în Anglia a fost unul dintre cele mai dureroase momente din viața artistei, după cum a povestit la emisiunea ”Spynews TV”, de la Antena Stars.

Cel mai dificil moment din viața Elisabetei Turcu. ”Foarte multă vreme nu am putut să vorbesc față în față cu el, prin telefon”

”Când m-a anunțat, soțul meu știa. Când m-a anunțat că va rămâne în Anglia, am albit. Am suferit enorm. Aproape un an de zile l-am strigat la masă. Puneam masa și-l chemam. Foarte multă vreme nu am putut să vorbesc față în față cu el, prin telefon. Mă podidea plânsul. El mi-a spus să mă gândesc că putem lucra la Cluj sau la Timișoara, că face la fel pe drum din Anglia cu avionul”, a spus Elisabeta Turcu, potrivit spynews.ro.

”Soțul meu a avut o problemă de sănătate. M-a întrebat dacă avem nevoie de bani. Atunci mi-am dat seama că el este pe picioarele lui, că este un bărbat puternic și adevărat și că se poate descurca indiferent ce se întâmplă cu noi. Acela a fost momentul care m-a liniștit sufletește. M-am împăcat cu gândul”, a mai spus interpreta de muzică populară.

