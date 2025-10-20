După 23 de ani petrecuți în diaspora, Adrian din Iași a revenit în România, dar a rezistat aici doar 11 luni. De ce s-a întors val-vârtej în Anglia

După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un romând din Iași, pe nume Adrian Nechita, a încercat să se întoarcă definitiv acasă, în țară. Dar, după numai 11 luni, el a revenit în Anglia, dezamăgit de realitatea din România.

Originar din Iași, Adrian Nechita este stabilit, în prezent, în Birmingham, unde lucrează la o sucursală Jaguar Land Rover din zona West Midlands.

Adrian și familia sa au decis, anul trecut, să revină în țară, după 23 de ani petrecuți în diaspora:

„Anul trecut, după 23 de ani în străinătate, ne-am întors în țară, dar după 11 luni am revenit în Anglia. În România trebuie pile și relații ca să ai ceea ce e normal să ai”, a declarat el pentru publicațiaAnunțul UK.

„Sunt căsătorit de aproape 19 ani, avem 5 copii și ne-am gândit să ne întoarcem definitiv la Iași. România e totuși țara noastră și ne vedeam viitorul lângă cei de acasă, dar după 11 luni petrecute acolo nu am putut să ne readaptăm… Viața e scumpă în România, iar un loc de muncă de Doamne-ajută găsești doar dacă ai pile și relații. În schimb, în Anglia sistemul și societatea funcționează așa cum e normal”, a spus mai Adrian.

După aproape 24 de ani de străinătate, Adrian din Iași spune că nu mai dorește să audă de idea unei reveniri definitive în țara natală, România.

„Mulți mă întreabă de ce nu te întorci în România. Răspunsul meu este simplu: aici, în Anglia, sistemul funcționează. Nu trebuie să am pile, relații ca să mă descurc. În România, da, mi-e dor de oameni, de limbă, de mâncare, de anumite obiceiuri. Dar aici, în Anglia, am siguranța aia de zi cu zi, nu am stresul ăla zilnic. Nu trebuie să mă lupt ca să am ceea ce e normal să am”, a spus el într-un videoclip postat pe TikTok. „După 24 de ani de străinătate, mă întorsesem acasă și da, nu e ușor să te readaptezi”, adaugă Adrian. El consideră că viața în Anglia este mai simplă și mai organizată, chiar și pentru cei care au venituri modeste: „Chiar și cu salariul minim, poți să-ți permiți să plătești chiria, să mănânci, să te îmbraci, să pui ceva deoparte. (…) Sistemul e mult mai organizat, totul se face online, nu pierzi timpul la cozi. (…) Ai mai multe șanse să avansezi fără pile.”

Cu toate că susține că îi este dor de România, Adrian spune că viața din Anglia îi oferă liniștea de care are nevoie:

„România rămâne acasă în suflet, dar Anglia îți oferă liniște și siguranță. Simți că munca ta chiar contează. Nu e vorba de patriotism sau de bani, e vorba de liniște. Și după 24 de ani, liniștea este acasă”, explică el.

Conform datelor oficiale, la începutul anului 2025, peste 500.000 de români aveau statutul de rezidență „settled” sau „pre-settled”, în Marea Britanie.

„Viața în Anglia nu e perfectă, dar e mult mai ușoară din anumite perspective”, conchide Adrian.

